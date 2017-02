OPROEP. Deze fan is wel héél blij met de Gentse goal

Een avondje waar ze nog lang zullen over praten in Gent en omstreken: hun Buffalo's die het grote Tottenham uitschakelen in het mythische Wembley-stadion in Londen. Dat zorgt uiteraard voor euforische taferelen bij de Gent-supporters. Vooral deze fan in bloot bovenlijf schreeuwt het uit als Jeremy Perbet de verlossende treffer scoort.

Met meer dan 7.000 waren ze, de Gent-supporters die het Kanaal hebben overgestoken om hun ploeg aan het werk te zien tegen de Tottenham Hotspur. Je krijgt dan ook niet elke week de kans om de Buffalo's te zien schitteren in het Wembley-stadion.

Didn't realise Gillberg was a Gent fan pic.twitter.com/fLc8n6MYiu — Robbo (@RobV96) 23 februari 2017

De Buffalo's hebben hun meegereisde supporters niet ontgoocheld door zich te plaatsen voor de 1/8ste finales van de Europa League. En of die fans daar blij mee waren. Vooral deze supporter - die in beeld kwam net na de verlossende goal van Perbet - schreeuwt het uit van vreugde.

Bent u deze man of kent u hem, laat het ons dan weten via dit e-mailadres.