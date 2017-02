Lyon maakt gehakt van AZ en Mönchengladbach zorgt voor onwaarschijnlijke comeback

Met de droomavond voor de Belgische ploegen zouden we bijna vergeten dat er ook op andere velden in de Europa League gevoetbald werd. Vermaelen blunderde tegen Villareal en Lyon zorgde voor de grootste overwinning, het won met maar liefst 7-1 van AZ. Een overzicht van de andere wedstrijden.

Ook AS Roma heeft een ticket beet voor de 1/8ste finales van de Europa League, ondanks een 0-1-verlies tegen Vilarreal. Het doelpunt van Rafael Borré kwam er na een pijnlijke blunder van Thomas Vermaelen.

Ook Ajax stoot door naar de volgende ronde. De Amsterdammers wonnen met 1-0 van Legia Warschau, voldoende om zich te kwalificeren voor de volgende ronde, nadat een brilscore in de heenwedstrijd.

Het Borussia Mönchengladbach van Thorgan Hazard heeft zich gemakkelijk geplaatst, na een 2-4-zege tegen Fiorentina. Hazard stond in de basis, maar viel na een half uur uit met een knieblessure.

Lyon heeft gehakt gemaakt van AZ. Het won met maar liefst 7-1 nadat AZ ook in de heenwedstrijd de Fransen geen strobreed in de weg had kunnen leggen. Lyon had die match al gewonnen met 1-4. OL tegen AZ: overall score 11-2 (!). Een te duchten mogelijke tegenstander voor de Belgen dus.

Kopenhagen kwam al vaak uit tegen Belgische ploegen in Europese campagnes. Na de kwalificatie tegen Loedogerets kan het dat na Club Brugge in de Champions League nog een andere Belgische ploeg dit jaar de degens kruist met de Denen. Kopenhagen won de heenwedstrijd met 0-2 en hield het thuis op een gelijkspel met Loedogorets.

Paul Pogba kwalificeerde zich woensdag al zoals verwacht met Manchester United ten koste van het Saint-Etienne van zijn broer Florentin. De Mancunian won opnieuw de broederstrijd na de 3-0-overwinning in de heenwedstrijd in Manchester.

Florentin en Paul Pogba verbroederden voor de wedstrijd. Foto: AFP

De andere gekwalificeerden zijn: Besiktas, Schalke 04, Olympiakos, APOEL Nicosia, Rostov, Krasnodar en Celta de Vigo.