“Meer vrachtwagens aan scholen door kilometerheffing”

Houd vrachtwagens uit de buurt van scholen, klinkt het luid sinds de dood van een 6-jarige jongen aan een Brugse schoolpoort. Toch heeft twee op de drie Vlaamse gemeenten er nog steeds geen plannen voor, zo blijkt uit een rondvraag van onze krant.

De grote boosdoener voor de vele vracht­wagens op secundaire wegen is de kilometerheffing. “Zolang die niet wordt afgeschaft, zal het nooit veilig worden”, klinkt het. “Sinds de kilometerheffing voor vrachtwagens is ingevoerd, is er nog meer sluipverkeer aan de schoolpoort.”

In totaal 63,2 procent van de 117 Vlaamse gemeenten waarbij onze krant een rondvraag deed is niet van plan vrachtverkeer uit de schoolomgeving te weren. Een kwart zegt dat er in de gemeente al een verbod geldt, één op de tien is concrete plannen aan het opstellen om binnenkort een verbod in te voeren.

Experten begrijpen dat een verbod in de praktijk niet eenvoudig in te voeren is. “Veel hangt af van de locatie”, zegt Stef Willems van het BIVV. “In stadsgebied is het perfect mogelijk, maar op gewestwegen is het veel minder evident.”

Toch zijn er volgens het BIVV mogelijkheden genoeg om een tandje bij te steken: de ingang van de school van de straatkant weghalen, vrachtwagens via hun gps waarschuwen dat ze een school naderen, en vooral: zo veel mogelijk zones installeren waar geen conflicten tussen de verschillende weggebruikers mogelijk zijn.