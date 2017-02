Autistische Milan krijgt 250 euro boete voor plastiekje rond busabonnement

De ouders van Milan Sacré (14), een jongen met autisme, zijn niet te spreken over een boete van 250 euro die bij hen in de bus is gevallen. Afzender: De Lijn. Reden: het busabonnement van hun zoon was geplastificeerd en dat mag niet. “Milan was volledig van de kaart. We hadden toch wat meer empathie verwacht.”

Milan Sacré maakt al een tijd gebruik van zijn Buzzy Pazz. Hij mag er gratis mee de bus en tram op omdat hij aan een autismestoornis lijdt en een motorische beperking heeft.

Op 12 december vorig jaar kreeg hij plots een proces-verbaal onder zijn neus, tijdens een uitstap met de klas. “Een controleur merkte op dat het busabonnement van mijn zoon geplastificeerd was. Volgens de controleur is dat een inbreuk. Mijn zoon kreeg een boete en zijn abonnement is inbeslaggenomen. Hij was volledig van de kaart. Hij denkt nog altijd dat het zijn fout is”, zegt vader Hein Sacré.

“Plastificeren is verboden”

Bij vervoersmaatschappij De Lijn zijn ze formeel. “Je busabonnement mag je niet plastificeren, dat staat er ook op. We laten dat niet toe omdat we de echtheid moeten kunnen controleren. Elk abonnement is gemaakt van speciaal materiaal dat je niet kan scheuren. Als er een harde plastic rond het abonnement zit, kan een controleur niet nagaan of het echt is”, zegt Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn. Ook het hologram, dat in het abonnement verwerkt zit, is dan moeilijker te controleren. “Er zijn daarom gratis hoesjes te verkrijgen aan onze loketten.”

Verouderde regel

Klanten hebben drie pogingen om een klacht in te dienen tegen de boete. De eerste moet wel binnen de dertig dagen na ontvangst van het pv gebeuren. “Blijkbaar hebben de ouders dat niet gedaan, maar we zullen de boete wel seponeren”, aldus Van de Vreken.

De Vlaamse Ombudsman vindt het zelf belachelijk om hier boetes voor te geven. “Dit is een regel uit het oude tijdperk. Gelukkig zal het probleem zich op termijn zelf oplossen. Tegen september volgend jaar worden de papieren abonnementen van Buzzy Pazz vervangen door een harde Mobib-kaart”, zegt Bart Weekers.

De ouders van Milan hopen dat De Lijn meer empathie aan de dag gaat leggen. “Autistische kinderen wereldvreemd behandelen, kan niet.”