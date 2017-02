Van Echelpoel kwaad om slogan op truien

“Ik hoop dat ze eeuwige diarree krijgen.” Om maar te zeggen dat Jef en Yves Van Echelpoel, de alter ego’s van Tijs Vanneste en Yves Gaillard die momenteel een hit scoren met Ziet Em Duun, erg boos zijn.

De sappige Desselse songtekst wordt immers zonder toestemming gebruikt op sweaters van de webshop ‘The Queen of Shirts’ uit Lier. “Dit is pure geldklopperij op onze rug”, zegt Vanneste. “Als je al die truien naast elkaar legt, kan je zelfs de hele songtekst samenstellen. En dat zonder ons mede­weten.”

Vanneste overweegt dan ook om stappen te ondernemen. “Zelf werken we al heel lang aan merchandising, maar we nemen daar de tijd voor, omdat we met iets heel goeds wilden komen. We schrokken dan ook heel hard toen we dit zagen.”

Bij The Queen of Shirts wenste men gisteren niet te reageren.