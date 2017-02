“Het mag nóg kouder. Daar kan Boonen minder tegen”

Zo zot waaien als gisteren doet het zaterdag niet, maar de Omloop Het Nieuwsblad wordt hoe dan ook een koers voor mannen met baarden. Zondag in Kuurne wordt dat niet anders. De thermometer haalt hoogstens negen graden, maar door de wind zal het een pak frisser aanvoelen. “Van mij mag het nóg kouder zijn. Daar kan Boonen minder tegen”, zeggen Tiesj Benoot en Sep Vanmarcke in koor.

Zelfs voor de buitenlanders heeft het parcours geen geheimen meer, maar geen enkele ploegleider of coach weet hoe zijn kopman gaat reageren op het weer en met welk gevoel hij voor het eerst op de kasseien dokkert. Neem gisteren: vuilniszakken waaiden weg, takken kraakten van de bomen. Hier en daar knakte een stam. Het was danig hondenweer dat zelfs een tweevoudige wereldkampioen als Peter Sagan uren talmde om aan zijn eerste trainingskilometers op Vlaamse bodem te beginnen. Wielertoeristen reden vooral op de rollen in de plaats van op zoek te gaan naar de schaarse profs die de wegen van de Omloop Het Nieuwsblad met de fiets inspecteerden. “Het was vandaag op het randje. Zoals Gent-Wevelgem van twee jaar geleden”, zei Jürgen Roelandts schouderophalend. “Zelf voel ik me daar niet te beroerd voor. Dit is weer voor flandriens, maar ik ben dan altijd bang dat de minder handige jongens me van de wegrijden. De Omloop Het Nieuwsblad is een van de amper acht kansen die we in het voorjaar hebben. Voor ons Vlamingen mag het zwaar weer zijn. Het is zelfs belangrijker dan de volgorde van de heuvels en kasseien.”

“Dat klopt”, stelt zijn ploegmaat Tiesj Benoot. Alleen al om de juiste bandenspanning te vinden, zocht hij woensdag nog snel even wat kasseiwegen op. “In een wip ben ik van bij mij thuis in de Vlaamse Ardennen. Het was plezant om dat gevoel op de kasseien nog eens in de benen te hebben en ook dat gevoel in de bochten.”

Snelle finale

Weather4Sports van Tom Elegeert maakt momenteel dagelijks een update van de weersvoorspelling voor de Omloop Het Nieuwsblad. Die gaat dan naar organisator Flanders Classics en de ploegen. Hij verwacht bij de start amper 4 graden en gemiddeld 3 tot 4 beaufort. Het zijn voorspellingen waar Tiesj Benoot blij van wordt. “Een zuidwestenwind in de finale die links in de rug blaast? Dat maakt dat we een snelle finale krijgen. Waardoor het moeilijker zal zijn om terug te keren als je achterop bent geraakt”, aldus de derdejaars van Lotto-Soudal die voor eigen publiek rijdt. “Ik hoop écht dat de wind een belangrijke rol speelt. Hoe harder de koers, hoe liever. De cruciale zones blijven dezelfde: het begint op de Kruisberg in Ronse. Daar wordt de koers zeer zenuwachtig. Dan heb je de afdaling richting De Donderij en dan is het duwen. Ieder voor zich, tot boven op de Taaienberg. Vanaf daar gaat het heel snel. Pas na de Haaghoek kan je een eerste keer achterom kijken om de ­situatie in te schatten.”

“Mijn favoriete weer blijft wind, regen en koude”, zegt Benoot. “Het mag nog kouder zijn dan het nu al is. Er zijn renners die daar gevoelig voor zijn. Zoals Tom Boonen. Hij gaf dat in het verleden zelf al enkele keren aan.”

Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac) sluit zich aan bij Benoot. “Ik ben iemand die beter wordt naarmate het weer slechter wordt. Hoe slechter het weer, hoe sneller de koers openbreekt. De vermoeidheid speelt dan ook een grotere rol. Kortom, het wordt er dan alleen maar selectiever op.”

Natte kasseien

Té koud hoeft niet voor Roelandts - “door de ijzige wind in die Siberische Omloop in 2013 is het hoornvlies van mijn ogen aangetast” - maar de Lotto-renner tekent wel voor een fikse regenbui. “Als ik het koersweer zelf zou mogen maken, dan zou er altijd regen bij zijn”, zegt Roelandts. “En niet zomaar een spatje links of rechts, zoals het nu dreigt te zijn. Alleen al om de techniek van het rijden over kasseien is dat meegenomen. Er hoeft dan zelfs geen wind te zijn. Boonen rijdt desnoods met de ogen dicht natte kasseien op, maar voor een aantal buitenlanders is dat een andere zaak. Dan heb ik het niet over Alexander Kristoff, die Noor is zo'n weer gewoon.”

Roelandts besluit filosofisch: “Het mooie aan de Omloop Het Nieuwsblad is dat alles samen komt: Sagan komt van zijn berg, Boonen komt uit Oman, anderen komen uit de Australische zomer, en daar staan ze dan voor een dagje typisch Vlaams koersweer.”