Jan Vertonghen: "Vanhaezebrouck moet zich niet verontschuldigen"

Rode Duivels. Het kruim van het Belgisch voetbal. Vedetten. Voetbalmiljonairs. Maar uitgeschakeld door AA Gent. Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé konden er niet om lachen.

Vertonghen: “Vanhaezebrouck moet zich niet excuseren”

Jan Vertonghen speelde een goede wedstrijd, rukte in de eerste helft zelfs heel diep op maar plaatste zijn eigen prestatie in de schaduw. “We waren favoriet en hadden het verschil moeten maken”, aldus de net van een enkelblessure herstelde Rode Duivel. “Je kan niet zeggen dat we de kansen niet kregen, want die waren er in overvloed. Maar het was zo’n dag dat het tegenzat. AA Gent scoorde dan ook nog eens telkens op voor ons heel vervelende momenten. Wij zijn er vorige week niet in geslaagd een doelpunt op verplaatsing te maken. Zij deden dat hier wel. In Europa maken de goals op verplaatsing het verschil.”

Dat Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck zich verontschuldigde voor de prestatie van AA Gent kon Vertonghen maar moeilijk geloven. “Echt? Hij hoeft zich helemaal niet te verontschuldigen. Gent heeft het met zijn middelen gewoon uitstekend gedaan. Ze kwamen hier niet verdedigen. Wij moeten vooral naar onszelf kijken. Wij hebben het gemist. Het is nu alweer vooruit kijken. Met mij persoonlijk gaat het wel goed. Ik voel me sterk, zeker op fysiek vlak.”

Alderweireld: "Goed gespeeld"

Toby Alderweireld liep ook te treuren. “Felicitaties aan AA Gent, maar met wat meer geluk hadden wij ons gekwalificeerd”, aldus Alderweireld. “ Op basis van onze wedstrijd hier hadden we het verdiend. We hebben kwaliteit getoond en een uitstekende mentaliteitZelfs toen we met tien man tegen elf speelden, wisten ze bij Gent op een bepaald moment niet meer waar ze het hadden. We hebben vandaag als ploeg kwaliteit gebracht, met de juiste ingesteldheid,... Het enige wat ontbreekt is de kwalificatie.”

Tottenham schoot zichzelf ook in de voet: "De rode kaart? Delle bedoelde het niet zo, maar het is wat het is. Twee seconden voor hij die fout begaat, is er ook een overtreding op hem, waarop hij reageert. Ach, hij is nog jong. Ja, hij heeft zich verontschuldigd tegenover de groep. Alderweireld was zelf ook betrokken bij een andere sleutelfase. AA Gent scoorde de eerste treffer na een corner, die er eigenlijk geen was. Niet Alderweireld, maar Milicevic raakte de bal als laatste. “Ik begrijp niet dat de scheidsrechter op dit niveau niet zag dat het geen corner was. Ik raakte die bal niet als laatste. Dat soort details maakt op dit niveau het verschil. We zijn ontgoocheld, maar we hebben nog de competitie en de FA Cup om voor te vechten. We moeten onthouden dat we hier een uitstekende wedstrijd hebben gespeeld en er weer voluit tegenaan gaan. Of dit dan een geluk bij een ongeluk is, zodat we ons daarop kunnen concentreren? Uitgeschakeld worden is nooit gelukkig.”

Dembele: "Weinig te verwijten"

“We moeten niet zeuren”, aldus ook Mousa Dembélé. “We hebben de kansen gehad. Op dit grote veld was het leuk spelen. We hebben onszelf ook weinig te verwijten. Iedereen heeft heel hard gewerkt. De precisie in de afwerking ontbrak. Of we het in de heenwedstrijd al vergooiden? Ach neen, want ik had echt wel gedacht dat we het vandaag zouden rechtzetten. Het was wel tof wat die Gent-supporters deden. Die hebben er een prettige avond van gemaakt.”