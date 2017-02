"De schuunste dag" voor Buffalo's: file op de Noordzee, indruk maken op Londen en feestend de nacht in

Wat begon als een stormachtige dag met de nodige verkeersproblemen op de Noordzee, werd uiteindelijk een goudenpagina in de geschiedenisboeken van AA Gent. Onze Man in Londen kijkt terug op een bewogen, maar finaal "schuune" dag!

Er waren ongetwijfeld al veel Gent-fans aanwezig in Londen de afgelopen dagen, maar de echte volksverhuizing kwam pas vanochtend vroeg op gang:

Het stormweer leverde weliswaar wat problemen op de Noordzee op:

...maar finaal iedereen op Engelse bodem:

Gevolg: Londen kleurde blauw-wit (en het was niet het donkerblauw van Tottenham!)

When @KAAGent fans arrive in London for tonight's game then spot a piano... ??

(TURN ON YOUR SOUND ??) pic.twitter.com/y9DbbXVYk0 — Copa90 (@Copa90) 23 februari 2017

De pubs rond Wembley puilden uit, al verliep alles - op een zeldzaam incident na - in een opperbeste sfeer:

Omstreeks kwart voor zes trokken 3.000 fans dan en masse naar het stadion in een indrukwekkende mars, een zogeheten corteo. Daarbij moest het hele Gentse songbook eraan geloven, aan zo'n volume dat zelfs de Londense politiepaarden er zenuwachtig van werden. Bij aankomst aan het stadion stonden honderden Tottenham-fans met open mond bewonderend toe te kijken naar de Gentse ambiance:

Ook binnen in het stadion ging het feestje door: twee uur voor de aftrap waren de Gentse vakken al goed gevuld door massaal sfeer makende fans. Imponeren in Wembley, het is weinige Belgen gegeven:

Als we willen, dan zingen we die Spurs gewoon naar huis! ??

Let's make this a night to remember!

Be loud Buffalos, BE LOUD!!! #Ghentennial?? pic.twitter.com/E7FbyUydaw — KAA Gent (@KAAGent) 23 februari 2017

De furieuze start van Tottenham bluste het goede humeur van de Buffalo's weliswaar even, maar na de owngoal van Harry Kane stopten de Gentse Feesten eigenlijk niet meer. Op het veld waren de Spurs dan misschien dominant, in de tribunes bleven de Gent-supporters de thuisfans vocaal duidelijk te baas. Waarna het crescendo ging: gehoon bij de rode kaart voor Dele Alli, ietwat voorbarig feestgedruis bij het rustsignaal, een mooi eerbetoon aan Luc De Vos in de 52ste minuut en de complete euforie aan het einde:

Ook de spelers in de kleedkamer gingen loos:

De fans verspreidden zich vervolgens vrij snel over heel Londen. Dominique Reyns, voorzitster van de AA Gent Ladies, was dolgelukkig toen we haar in een pub polsten naar haar gevoelens: “Alle malchance die we de afgelopen weken en maanden gehad hebben, hebben we vanavond een beetje teruggekregen. Ja, we hebben wat geluk gehad vandaag. Maar over twee wedstrijden bekeken is het wel verdiend. Dit is gewoon de max!"

De twee vrienden Pascal en Didier konden jammer genoeg niet lang doorzakken: "Wij moeten nu al naar onze bus vertrekken. Normaal had dat zelfs meteen na de match gemoeten, maar omdat we vertraging hadden, moest de chauffeur langer rusttijd respecteren. Dat dat ons goed uitkomt? Dat wel! (lacht)"

Engelse pubs sluiten bij wet verplicht om 23u, maar "The Green Man Pub" had uitzonderlijk toestemming gekregen om tot 1 uur open te blijven. Maar ook dan komt last call sneller dan gewenst: