Boetiek Techniek vindt zichzelf opnieuw uit

Een uitvinderswedstrijd om jongeren warm te doen lopen voor techniek? De sector blijft het lastig hebben om vers bloed te vinden. Boetiek Techniek pakt uit met een nog intensievere wedstrijd voor jongeren tot 15 jaar.

De metaal- en technologiesector is met 26.000 werknemers in ongeveer 850 bedrijven een topwerkgever in Oost-Vlaanderen. Om jongeren in contact te brengen met de sector organiseren TOFAM Oost-Vlaanderen (Tewerkstellings- en Opleidingsfonds Arbeiders Metaal & Technologie) en Stad Gent voor de vierde keer de uitvinderswedstrijd Boetiek Techniek.

Jan Muylaert, gedelegeerd bestuurder TOFAM Oost-Vlaanderen: “Jaarlijks verschijnen op de VDAB-website 6.000 vacatures voor de sector in heel Vlaanderen. De sector zoekt continu geschikt personeel en de vacatures staan steeds langer open. Om te voorkomen dat we op een bepaald moment helemaal niemand meer zouden vinden, is het belangrijk dat we jongeren al op jonge leeftijd in contact brengen met de metaal- en technologiesector. Daarom blijven we onze uitvinderswedstrijd organiseren.”

Tatyana Beloy

De wedstrijd richt zich tot alle Vlaamse jongens en meisjes jonger dan 15 jaar. Je kunt individueel, in groep en met je klas deelnemen. De prijzenpot bedraagt ruim 2.000 euro. Muylaert: “We vragen jongeren net als twee jaar geleden om zelf een technisch hoogstandje te bouwen of te ontwerpen. Nieuw dit jaar is dat de deelnemers hun uitvinding vooraf aan actrice en presentatrice Tatyana Beloy – net als twee jaar geleden het gezicht van de wedstrijd – en een jury van vakmensen moeten presenteren.”

>

>

>