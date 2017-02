Zuhal Demir nieuwe staatssecretaris: “Kris Peeters kan een charmante man zijn”

Zuhal Demir wil als staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen mensen vooral de mogelijkheid geven om te kunnen werken. ‘Dat is het beste cadeau dat je kan geven.’ Dat Demir daarvoor haar rol als vurig parlementslid moet afleggen en de samenwerking moet zoeken met onder andere Kris Peeters, is volgens haar geen probleem.

Zuhal Demir werd gisteren door de N-VA-partijraad bevestigd als de nieuwe staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. ‘Ik heb een belangrijke opdracht gekregen van de partij en een bevoegdheid die me na aan het hart ligt’, toonde Demir zich in ‘De Ochtend’ op Radio 1 dankbaar.

Volgens de Limburgse is ze klaar voor haar nieuwe rol. ‘Sinds 2010 werk ik in de commissie Sociale Zaken rond werk. Dat is nog altijd de beste manier om mensen uit de armoede te halen. Mensen de capaciteit geven om voor zichzelf te zorgen, is het beste cadeau dat we ze kunnen geven. Maar er zijn drempels, en die moet ik wegwerken.’

‘Als parlementslid had ik een andere rol, was het mijn taak om te interpelleren’, beseft Demir, die echter geen probleem ziet. ‘Ik ben een vrouw die weet van aanpakken. Als voorzitter van het agentschap voor Integratie en Inburgering heb ik ook veel cao’s gesloten.’

Demir verwacht ook goed samen te werken rond werk met bevoegd minister Kris Peeters (CD&V), tegen wie ze in het parlement regelmatig fel van leer trok. ‘Ik heb met hem goed samengewerkt rond werkbaar werk. Kris is een charmante man, of hij kan dat toch zijn.’