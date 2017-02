Man doet walgelijke ontdekking wanneer hij zijn flesje cola leeg giet

De Mexicaan Erick Dixon heeft een erg schokkende ontdekking gedaan toen hij wat cola wilde drinken. Een livestream op Facebook toont hoe de man een dode muis terugvindt wanneer hij zijn flesje leeg giet. Al lijkt niet iedereen op sociale media zijn beelden geloofwaardig te vinden.

“Ik heb iets vreemds opgemerkt aan de bovenkant van de colafles, daarom wil ik even alles opnemen terwijl ik de fles helemaal leeg giet”, vertelde hij aan zijn kijkers. Al snel werd duidelijk wat hij bedoelde: aan de binnenkant van de kroonkurk bleken zowaar donkere haren te hangen. En eens Dixon ook de colafles helemaal had leeggegoten, werd de ontdekking er niet beter op.

“Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dit is een rat in mijn flesje cola”, aldus de man. Volgens de Mexicaan had hij de cola nog maar net gekocht in een lokale supermarkt. “Als jullie ook cola drinken, controleer die dan goed”, waarschuwde hij nog.

De straffe beelden zijn intussen al meer dan zes miljoen keer bekeken, al is niet iedereen even overtuigd over de echtheid van de video. Vooral dat de muis haast niet lijkt te passen door de hals van de fles, doet bij velen vragen rijzen. The Coca-Cola Company heeft voorlopig niet gereageerd op het incident.