Engelse media wijzen na Gentse stunt vooral met beschuldigende vinger naar Dele Alli

In de Engelse media zindert het ontslag van Claudio Raniero bij Leicester het hardst na en ook het feit dat Wayne Rooney niet naar China trekt maar bij United blijft, is er groter nieuws dan de uitschakeling van Tottenham tegen AA Gent. Toch wordt ook overal Dele Alli aan de schandpaal genageld na zijn schandalige tackle en rode kaart die fataal bleek voor zijn team. Een overzicht.

“Same old Dele Alli, same old Tottenham”

“Same old Dele Alli, same old Tottenham”, bij de Daily Mail wijzen ze met een beschuldigende vinger naar Alli die met een drieste tackle en logische rode kaart het lot van Tottenham bezegelde.

“Dele Alli lijkt niet in staat om zijn hersenen te gebruiken op intense momenten en Tottenham lijkt niet in staat om vooruitgang te boeken in Europa”, klinkt het. “Opnieuw gaan de Spurs er vroeg uit en voor het vierde opeenvolgende seizoen slagen ze er niet in om de kwartfinales van de tweede Europese competitie te bereiken. Voor een club die een plaats opeist bij de eliteclubs van de wereld is dat gewoon niet goed genoeg. Een irritante vaststelling voor manager Mauricio Pochettino, aangezien de klok steeds luider tikt tot wanneer hij zijn eerste trofee zal winnen. En de realiteit is nu dat het de FA Cup moet worden voor Tottenham of ze blijven met lege handen achter. Het was een gemiste kans want Pochettino ging er duidelijk voor en selecteerde ook zijn sterkste elftal nadat hij naar eigen zeggen slechts 50 seconden nodig had gehad om te zien dat zijn ploeg in Gent vooral niet scherp genoeg was...”

“Maar wat een ander verhaal zou het geweest zijn als Alli niet zo impulsief en idioot was geweest door in de 39e minuut het been van zijn tegenstander net niet te breken. Het was een schandalige tackle, nog verergerd door het feit dat het als vergelding gold voor een fase net voordien waarbij hij ruw was opzij gezet. Het is duidelijk dat Alli problemen heeft om zijn temperament onder controle te houden, het maakt niet uit hoe goed hij is als speler. Het was dan wel zijn eerste rode kaart maar het was lang niet de eerste keer dat hij compleet door het lint ging. En zo bracht hij zijn eigen club schade toe, want Tottenham domineerde de wedstrijd met in het begin zelfs een witte storm naar voren met Walker als grote aanjager. Na de vroege goal van Eriksen leken de Spurs eenvoudig de klus te klaren maar een own goal van Kane (de vierde al sinds 2013) was een eerste opdoffer en dan werden ze met de tackle van Alli gevloerd door hun eigen speler...”

Alweer een avond in Wembley om snel te vergeten”

“Een andere avond om te vergeten op Wembley voor Tottenham”, klinkt het in The Mirror. “De Spurs konen in Wembley slechts één van de vier Europese opdrachten succesvol afronden. geen prettig voruitzicht als ze ook hun competitiewedstrijden moeten afwerken. het thuispubliek probeerde nochtans om voor de sfeer van White Hart Lane te zorgen maar hun tijdelijke thuis is vooralsnog geen succes.”

“Na een heuse indrukwekkende droomstart liepen ze op de own goal van Kane en na de schokkende tackle op kniehoogte en de terechte uitsluiting van Alli ging het van kwaad naar erger voor de Spurs. Alli ontsnapte al vaker aan rood maar zijn geluk was op tegen AA Gent. Hijzelf was verbaasd dat hij rood kreeg maar de tackle had wel degelijk het einde van de carrière van Dejaegere kunnen betekenen. Pochettino gunde zijn speler dan oko geen hand toen die moest afdruipen in de spelerstunnel richting kleedkamer. En ook Harry Kane beleefde een zwarte avond: eerst door die own goal maar later ook door tal van kansen de nek om te wringen. Hij was al vaak belangrijk voor Tottenham maar van zo’n speler mag je toch meer verwachten...”

“Het grote Europese misadventure”

“De rode kaart van Alli kreeg Tottenham op de knieën”, verwoordt The Telegraph het. “Het grote Europese misadventure in Wembley is voorbij voor Tottenham Hotspur. Voor dit seizoen al zeker maar er kunnen meteen vragen gesteld worden of het team van Mauricio Pochettino wel in staat is om mee te doen voor de grote prijzen als ze op grote avonden hun zenuwen niet onder controle kunnen houden.”

“Ondanks 80.465 toeschouwers, een record in de Europa League, bleken de zinloze rode kaart voor Dele Alli en de falende afwerking fataal voor Tottenham. En dat tegen een team dat zesde (achtste, red.) staat in de Belgische competitie en voor wie de kwalificatie tot hun grootste successen zal behoren. Amper één zege op zeven wedstrijden in Wembley is daarenboven een droevig record. De vraag is wat er zal gebeuren wanneer Wembley volgend seizoen voor tien maanden hun nieuwe thuis wordt. De Spurs slikten meer tegendoelpunten op Wembley in vier wedstrijden dit seizoen dan in twaalf wedstrijden op White Hart Lane, dat zegt genoeg.”

“Gent-coach Hein Vanhaezebrouck gaf achteraf toe dat de prestatie van zijn team ondermaats was en dat ze enkel konden doorstoten dankzij hun sterke prestatie in de heenwedstrijd en de overgave die ze toonden in Londen. Hij had gelijk, want in de tweede helft leek het alsof Gent het team was dat met tien man speelde: zo hard werden ze gedomineerd. Maar de Spurs vonden geen opening en de wisselmogelijkheden op de bank waren te beperkt. Het pleit voor Gent dat ze met een open geest bleven voetballen, ook na de vroege tegengoal.”

“Alli had de carrière van Dejaegere kunnen breken”

Ook ex-Tottenhamcoach Jamie Redknapp veroordeelde op BT Sport de tackle van Alli: “Hij verloor zijn verstand, hij de carrière van die jongen kunnen breken. Hij moet dat uit zijn spel bannen. ik hou van hem als speler maar die tackle was verschrikkelijk.”

“Hij is een speciale speler”, nam coach Pochettino zijn 20-jarige speler echter in bescherming: “Hij is een speciale speler en een speciale jongen die erg gepassioneerd is door voetbal. Hij is wie hij is maar nu moeten we hem steunen want hij was erg ontgoocheld in de kleedkamer.”