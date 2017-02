Daarom raak je die babykilo's zo moeilijk kwijt

Veel jonge mama's worstelen met zwangerschapskilo's en voelen zich onzeker of gefrustreerd als ze ze niet snel kwijtraken. Onderzoekers hebben nu ontdekt dat die extra kilo's niet alleen komen door de zwangerschap, maar het gevolg zijn van een nieuwe levensstijl en ons verouderingsproces.

Onderzoeker Olga Yakusheva van de universiteit van Michigan wil komaf maken met de mythe dat de extra kilo's na het krijgen van een baby enkel het gevolg zijn van de zwangerschap zelf. "Dat die extra kilo's er blijven aanplakken komt niet alleen door de zwangerschap, maar is het gevolg van een nieuwe levensstijl en ons verouderingsproces", heeft de onderzoekster bekend gemaakt.

"Veel vrouwen gaan na de zwangerschap intensief fitnessen en diëten om weer op gewicht te geraken, en ze worden vaak ontgoocheld door de resultaten. Het is veel beter om te focussen op een gezondere levensstijl en tijd voor jezelf, voor, tijdens en na de zwangerschap".

De onderzoeker bestudeerde 30.000 vrouwen die een tot vier kinderen hadden gebaard. Zowel vrouwen met als zonder kinderen kwamen gemiddeld 1 kilogram per jaar bij door het verouderingsproces. Het grote verschil werd merkbaar eenmaal de kinderen peuters waren. Mama's van peuters en kleuters kwamen in die fase van hun leven gemiddeld 0,5 kilogram meer bij in vergelijking met kinderloze vrouwen.

De onderzoeker gelooft dat dit alles te maken heeft met levensstijl en slaaptekort.

"Voor jonge mama's komt de zorg voor de kinderen op de eerste plaats. Ze maken geen tijd meer voor zichzelf of voor sport. Maar het zijn ook kleine dingen. De restjes eten van je peuter opeten, samen in de zetel lezen of tv-kijken... Het is een levensstijl die ervoor zorgt dat de jonge mama's sneller bijkomen. Kersverse mama's hebben ook minder tijd om gezond te koken. En door het slaaptekort krijgen ze meer zin in snelle en ongezonde snacks."

Tijd voor jezelf

"Te veel vrouwen worstelen met hun gewicht na de zwangerschap. Ze focussen zich op die babykilo's en zetten zichzelf onder druk om die zo snel mogelijk kwijt te geraken. Mama's voelen zich ook slecht als dat niet lukt."

"Dit onderzoek toont aan dat in plaats van intensief te sporten of fitnessen na de bevalling, het veel belangrijker is voor jonge mama's om tijd te maken voor zichzelf en te leren hoe ze de zorg voor zichzelf weer een plek kunnen geven in hun nieuwe drukke dagschema en routine."