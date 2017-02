Ontslag van Ranieri bij Leicester zindert na: "Ondankbare Engelsen!", klasseboodschap van Mourinho

Dat Leicester City de samenwerking met Claudio Ranieri heeft beëindigd zindert na, in engeland, in Italië en evr daarbuiten. Dat de Engelse uittredende landskampioen uitgerekend de coach die hen vorig jaar onvergetelijke successen bezorgde al ontslaat, stuit op veel onbegrip.

De 65-jarige Ranieri was sinds juli 2015 aan de slag in het King Power Stadium en schreef vorig seizoen voetbalgeschiedenis door Leicester City, dat gold als een degradatiekandidaat, zijn allereerste titel in de Premier League te bezorgen. Een seizoen eerder waren de Foxes nog ontsnapt aan degradatie. Negen maanden later gaat het Leicester City evenwel niet voor de wind. De landskampioen vecht tegen de degradatie en pakte slechts één punt uit zijn laatste zes competitiewedstrijden. Na 25 speeldagen staat Leicester City op de zeventiende plek, slechts één punt boven de degradatiestreep. Ranieri loodste Leicester wel nog naar de achtste finales van de Champions League. Daarin verloor de Engelse kampioen woensdag de heenwedstrijd in Sevilla met 2-1, maar het doelpunt van spits Jamie Vardy geeft Leicester wel perspectieven op een historische plaats in de kwartfinales van het kampioenenbal.

"Zijn status als de meest succesvolle coach staat buiten kijf, maar de resultaten van de huidige campagne brengen het voortbestaan van de club in de Premier League in gevaar. Het bestuur denkt dat nieuw leiderschap nodig is in het belang van de club. We moeten de toekomst van de club boven persoonlijke sentimenten stellen, hoe sterk die ook zijn", klinkt het op de clubwebsite.

Klasseboodschap van Mourinho

La Gazzetta dello Sport neemt het op zijn voorpagina op voor hun landgenoot: "Ondankbare Engelsen", staat veelzeggend op de voorpagina van de Italiaanse sportkrant.

Ook op sociale media is de verontwaardiging groot. José Mourinho stak zijn Italiaanse (ex)collega alvast een hart onder de riem op instagram: "Kampioen van Engeland en FIFA-trainer van het jaar ontslagen: dat is het nieuwe voetbal, Claudio. Blijven lachen, vriend, niemand kan de geschiedenis uitwissen die jij schreef."

CHAMPION OF ENGLAND and FIFA MANAGER of THE YEAR??.sacked. Thats the new football claudio.keep smiling AMICO??.nobody can delete the history you wrote.???????? Een bericht gedeeld door Jose Mourinho (@josemourinho) op 23 Feb 2017 om 3:18 PST



MOTD-presentator en notoir Leicester-fan reageerde eveneens bitter op Twitter: "Na al wat Claudio Ranieri voor Leicester City heeft gedaan, is het onverklaarbaar, onvergeeflijk en hartverscheurend om hem nu te ontslaan. Grazie Mille per tutti, Claudio."

After all that Claudio Ranieri has done for Leicester City, to sack him now is inexplicable, unforgivable and gut-wrenchingly sad. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 23, 2017



De club gaat nu op zoek naar een nieuwe trainer. De assistenten Craig Shakespeare en Mike Stowell nemen het roer voorlopig over maar het gonst al van geruchten van mogelijke opvolgers...