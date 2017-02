Hoe een onverwachte mededeling de start was van een maandenlang gevecht om een sociaal drama te vermijden

Vilvoorde - De sluiting van de Renault-fabriek heeft in 1997 de werkgelegenheid in ons land een stevige tik toegebracht. Maandag 27 februari is het dag op dag 20 jaar geleden dat België plots in rep en roer stond door de brute melding dat het licht zou uitgaan in de vestiging in Vilvoorde, waardoor in één klap duizenden mensen op straat kwamen te staan. Maar de sluiting had ook andere gevolgen.

3.000 mensen gingen eind februari 1997 gewoon naar hun werk in autofabriek Renault in Vilvoorde. Nietsvermoedend. Of toch niet? Er waren al wel eens geruchten over ontslagen, maar daar bleef het dan bij: gewoon geruchten. De fabriek was niet echt verlieslatend, dus de werknemers maakten zich weinig zorgen.

Foto: Photo News

Tot ze dat plots op donderdag 27 februari 1997 wél moesten doen. Tijdens een inderhaast bijeengeroepen persconferentie in een hotel in Brussel werd door Michel de Virville, de secretaris-generaal van de Franse autobouwer, geheel onverwacht de sluiting van Renault Vilvoorde aangekondigd.

Sinds 1925 in ons land

De Renault-groep zelf zat midden jaren ‘90 na een heropleving weer in de rode cijfers. De directie werd genoodzaakt om een aantal drastische maatregelen te nemen. Zo werd in 1996 al beslist om een fabriek in Portugal af te danken. Een jaar later volgde dan Renault in ons land, hoewel de fabriek ten noorden van Brussel het lang niet zo slecht deed en al sinds 1925 in ons land gehuisvest was.

Foto: Photo News

De voornaamste reden waarom dan tóch voor Vilvoorde gekozen werd? De assemblagefabriek was niet echt nódig, de fabriek was niet onmisbaar. Op het moment van de sluiting, werd het model Renault Mégane gebouwd in Vilvoorde. Maar die auto werd ook elders gemaakt. Renault wilde de productie in een kleiner aantal fabrieken concentreren. Bovendien lagen de lonen in Vilvoorde hoog én was de ligging van de fabriek, onder het viaduct, niet ideaal.

Maandenlang protest

Met die bittere aankondiging van de Renault-directie op 27 februari 1997 werd de sluiting van de allereerste vestiging van Renault buiten Frankrijk in gang gezet. Maar de werknemers van Renault lieten het daar niet bij. Vijf maanden lang bezetten ze de fabriek en werden er stakersposten opgetrokken aan de poorten van de vestiging.

Foto: Photo News

De 5.300 afgewerkte Renault Méganes werden door de stakers geblokkeerd op de site om ze als inzet te kunnen gebruiken bij de onderhandelingen. Maar zonder succes. De directie week geen millimeter, en op 31 juli 1997 gingen de deuren van Renault Vilvoorde onherroepelijk dicht. Nadat er meer dan 70 jaar duizenden Renaults in Vilvoorde van de band waren gerold, kwamen zo’n 3.100 mensen op straat te staan.

Solidariteit

De verontwaardiging over de dramatische sluiting was niet alleen in ons land voelbaar. Ook in andere landen werd er gestaakt, uit solidariteit met de werknemers in Vilvoorde. Een symbolisch hoogtepunt daarin was een manifestatie op 11 maart 1997 in Parijs. Werknemers van Renault Vilvoorde, hun familie en sympathisanten trokken daarvoor met 80 bussen richting de Franse hoofdstad.

Maar ook delegaties van onder andere Volvo in Gent sloten zich aan, net als werknemers van General Motors. Ook betogers van Renault-fabrieken in Frankrijk en Spanje stapten mee in de optocht. In totaal kwamen die dag zo’n 10.000 mensen op straat in Parijs vlakbij de maatschappelijke zetel van Renault om te betogen tegen het sociale bloedbad in Vilvoorde.

Foto: Photo News

Verontwaardiging

In die periode werd er ook in Brussel gemanifesteerd. 70.000 betogers trokken de straat op ‘voor de werkgelegenheid’. Want de sluiting joeg niet alleen een schokgolf door Vilvoorde, maar door heel het land. En ook de politiek was verontwaardigd. De sociale regels bij collectief ontslag waren door de Renault-directie compleet genegeerd. De Belgische regering probeerde nog om de directie van Renault op andere gedachten te brengen, maar dat lukte uiteindelijk niet.

Wet-Renault

De meer dan 3.000 werknemers van Renault konden niet meer gered worden, maar hun volhardende acties hadden wel resultaat: de regering tekende zo’n jaar na de aankondiging van de sluiting de Wet-Renault.

Foto: Photo News

Daarin stonden nieuwe regels neergeschreven die moesten toegepast worden bij sluitingen en grote herstructureringen. Bedrijven die collectieve ontslagen willen doorvoeren, moeten een procedure respecteren waarbij er onder andere verplicht moet gekeken worden naar alternatieven. Zo werden Renault Vilvoorde, de acties van de werknemers, de harde onderhandelingen én het sociale drama een symbool van de syndicale strijd.

Die wet moest in de jaren daarop meerdere keren worden toegepast in ons land; ook in een aantal autofabrieken. Want het licht dat uitging in Renault Vilvoorde betekende niet alleen het begin van de Wet-Renault, maar ook het begin van het einde van de auto-industrie in ons land.

‘Strijd voor werk’

Het kunstwerk van Rik Poot in Vilvoorde Foto: Photo News

Die strijd werd ook gesymboliseerd in een kunstwerk dat een jaar na de sluiting werd ingehuldigd in Vilvoorde. Het werk van Rik Poot, dat een herinnering is aan de sluiting van de fabriek, is een stevige vuist in de lucht en is getiteld ‘Strijd voor werk’.

Een strijd die later nog een aantal keer moest gevoerd worden. In de jaren nadat de Vilvoordse fabriek dicht ging, volgden ook nog de sluitingen van Opel in Antwerpen en Ford in Genk, of zware herstructureringen bij Volkswagen in Vorst (dat overgenomen werd door Audi) en onrust bij Volvo in Gent. En zo betekende de sluiting van de assemblagefabriek in Vilvoorde niet alleen het begin van de Wet-Renault, maar betekende dit ook het begin van het einde van de auto-industrie in ons land.