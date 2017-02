Na AA Gent wil ook Anderlecht op maandag voetballen

Gent legde het al eerder op tafel, maar nu drie Belgische clubs in de 1/8ste finales van de Europa league zitten zegt ook Anderlecht competitiematchen op maandag te willen spelen. ‘Anders worden we gestraft in Play-Off 1’, aldus manager Herman van Holsbeeck.

Gent en Genk lootten mekaar in de 1/8ste finales van de Europa League en Anderlecht mag naar APOEL Nicosia uit Cyprus, maar had evengoed verre verplaatsingen als Rostov of Krasnodar kunnen loten. “Stel dat je speelt in het Russische Krasnodar op donderdag om 21u en dan moet je opnieuw spelen op zondag in Play-Off 1: de rusttijd is veel te kort”, aldus Van Holsbeeck.

Van Holsbeeck hoopt op de medewerking van de andere clubs. “Er is nog veel tegenstand binnen de Pro League, maar CEO Pierre François verzekerde me dat de tv-zenders wel principieel akkoord zijn met maandagvoetbal. Dan moeten we dat toch bespreekbaar maken voor de teams die Europees voetballen. En ik hoop dat de clubs die België vertegenwoordigen in Europa een doorslaggevende stem hebben.”

AA Gent-manager Michel Louwagie legde het idee vorig jaar al op tafel en haalde het voor de match tegen Tottenham nog eens. “In andere competities kunnen ploegen na zware matchen in de Europa League op maandag voetballen. Wij bewijzen België een dienst, maar zolang voetballen op maandag taboe blijft, worden wij daarvoor gestraft.”