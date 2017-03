Gratis roamen kost Proximus miljoenen

De afschaffing van de internationale roaming zal Proximus dit jaar 61 miljoen euro kosten. Dat gaat ten koste van de groei.

Het cijfer staat in de jaarresultaten van de telecom-onderneming, die vanochtend bekend gemaakt werden. De Europese Commissie heeft besloten dat internationaal mobiel bellen en surfen binnen Europa de consument binnenkort niets extra’s mag kosten. In april vorig jaar ging een overgangsperiode in, met sterk verlaagde prijzen. De maatregel staat bekend als ‘roam-like-at-home’.

Het afgelopen jaar had die overgangsperiode al een impact van 36 miljoen euro op de omzet en de brutowinst (ebitda). Dat bedrag zal dit jaar stijgen tot 61 miljoen euro, kondigt de operator aan. Vanaf 15 juni zal de overgangsperiode beëindigd worden en mag er geen enkele meerkost meer zijn. Gecombineerd met andere maatregelen komt de impact van strengere regels komend jaar uit op 81 miljoen euro.

Proximus stelt wel vast dat er door de lagere tarieven meer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om goedkoop internationaal te bellen en te surfen. ‘Een positief elasticiteitseffect’, noemt Proximus dat.

De lagere inkomsten door ‘roam-like-at-home’ hadden geen groot effect op de jaarcijfers. In het vierde kwartaal lagen de inkomsten van de afdeling Mobile 2,1 procent lager. Proximus kreeg in 2016 wel minder geld binnen dan het jaar voordien. Maar dat had vooral te maken met de krimpende omzet bij dochter BICS, die actief is op de markt voor klassieke spraaktelefonie. Dat is een dienst waar klanten steeds minder gebruik van maken. BICS verkocht vorig jaar maar liefst 9,6 procent minder dan het jaar voordien. De andere afdelingen van Proximus boekten 0,7 procent omzetstijging. Gecombineerd resulteerde dat in een omzetdaling van 2,1 procent.

De winst steeg gelukkig wel. Netto verdiende het bedrijf 523 miljoen euro, 8,5 procent meer dan het jaar voordien. Het dividend blijft op 1,50 euro per aandeel.

Voor dit jaar verwacht Proximus geen omzetgroei in de thuismarkten, mede door de lagere roaminginkomsten. Over de omzetontwikkeling bij BICS laat Proximus zich niet uit, maar de omzetkrimp is er dit jaar verdubbeld.

Proximus gaat dit jaar zoals bekend 1 miljard euro investeren, vooral in glasvezelverbindingen.