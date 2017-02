APOEL Nicosia: de weinig aantrekkelijke maar interessante tegenstander van Anderlecht

Anderlecht speelt in de 1/8e finales van de Europa League tegen APOEL Nicosia. De twee ploegen speelden nooit eerder tegen elkaar. De Cypriotische kampioen is echter geen nobele onbekende in het Europese voetbal. Het is een weinig aantrekkelijke, maar sportief interessante tegenstander. Al mogen ze zeker niet onderschat worden.

APOEL is de club uit de Cypriotische hoofdstad Nicosia. Athletikos Podosferikos Omilos Ellinon Lefkosias werd gesticht in 1926, speelt in geel-blauwe kleuren en treedt aan in het GSP Stadium dat 22.859 plaatsen telt.

Er spelen twee Belgen bij APOEL: ex-Rode Duivel Igor De Camargo (33) en doelman Urko Pardo (34). De Braziliaanse Belg speelt er sinds 2016 na zijn tweede passage bij KRC Genk. De spits was dit seizoen alweer goed voor 11 goals in 28 matchen: negen keer scoorde hij in de Cypriotische eerste klasse en twee keer trof hij raak in de Europa League. Pardo is de reservedoelman, de voormalige doelman van bij de jeugd van Anderlecht speelde enkel in het buitenland en zit als sinds 2011 in Nicosia maar speelde dit seizoen nog maar 90 minuten in de eigen competitie. Andere bekende(re) spelers zijn de Griek Giannis Gianniotas, de Portugees Nuno Morais en de Nederlanders Lorenzo Ebicilio en de eerste doelman Boy Waterman. De ploeg wordt momenteel gecoacht door de Deen Thomas Christiansen.

Opgevist uit Champions League

Apoel belandde in de Europa League nadat het als kampioen pas in de laatste voorronde van de Champions League werd uitgeschakeld door Kopenhagen. In de groepsfase finishte het in Groep B als autoritaire leider met 12 punten, voor het Griekse Olympiacos en Young Boys Bern. In de 1/16e finales zetten ze verrassend Spaanse Athletic Bilbao opzij: het verloor met 3-2 in Spanje maar won overtuigend met 2-0 voor eigen volk.

In 2012 haalde APOEL als eerste Cypriotisch team de kwartfinales van de Champions League. De confrontatie met Anderlecht wordt de vierde ontmoeting met een Belgisch elftal voor APOEL. De laatste ontmoeting dateert van het seizoen 2013-2014. Toen schakelde Zulte Waregem in de play-offronde van de Europa League de Cyprioten uit na een 1-1-gelijkspel in Waregem en 1-2-winst in Cyprus.

In Cyprus werden ze vorig seizoen voor de 25e keer landskampioen en momenteel staan ze na 24 speeldagen opnieuw aan de leiding met 59 punten, zes meer dan Limassol.

De heenwedstrijd op 9 maart vindt plaats in Cyprus, de terugwedstrijd in het Constant Vanden Stockstadion wordt op donderdag 16 maart gespeeld.

Europees voetbal 2016-2017:

Tweede voorronde Champions League:

New Saints (Wal) - APOEL Nicosia: 0-0

APOEL Nicosia - New Saints (Wal): 3-0

Derde voorronde Champions League:

Rosenborg BK (Noo) - APOEL Nicosia: 2-1

APOEL Nicosia - Rosenborg BK (Noo): 3-0

Play-offs Champions League:

FC Kopenhagen (Den) - APOEL Nicosia: 1-0

APOEL Nicosia - FC Kopenhagen (Den): 1-1

Groepsfase Europa League:

APOEL Nicosia - Astana (Kaz): 2-1

Olympiakos (Gri) - APOEL Nicosia: 0-1

Young Boys (Zwi) - APOEL Nicosia: 3-1

APOEL Nicosia - Young Boys (Zwi): 1-0

Astana (Kaz) - APOEL Nicosia: 2-1

APOEL Nicosia - Olympiakos (Gri): 2-0

Zestiende finales Europa League:

Athletic Bilbao (Spa) - APOEL Nicosia: 3-2

APOEL Nicosia - Athletic Bilbao (Spa): 2-0

Palmares:

Kampioen (25): 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1947, 1948, 1949, 1952, 1965, 1973, 1980, 1986, 1990, 1992, 1996, 2002, 2004, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016

Beker (21): 1937, 1941, 1947, 1951, 1963, 1968, 1969, 1973, 1976, 1978, 1979, 1984, 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2006, 2008, 2014, 2015

Supercup (13): 1963, 1984, 1986, 1992, 1993, 1996, 1997, 2002, 2004, 2008, 2009, 2011, 2013