VIDEO. Schrijnwerker betrapt dief op heterdaad: “Wat zijn we aan het doen?”

Brugge - Met de gevleugelde woorden “wat zijn we aan het doen?”, zette schrijnwerker Pieter Deloffer vrijdagochtend een dief op zijn plaats. De man was ramen aan het plaatsen in Brugge, toen hij zag hoe twee jongeren zich verdacht gedroegen in de buurt van zijn bestelwagen.

Schrijnwerker Pieter Deloffer (29) merkte vanop de tweede verdieping opeens twee jongeren op die zich verdacht gedroegen in de buurt van zijn bestelwagen in de Hendrik Consciencelaan in Brugge. “Ik was bezig met de raamkozijnen en ik had een goed zicht op de straat. Twee jongeren liepen rond mijn bestelwagen en namen hem wel heel grondig onder de loep”, zegt Deloffer. De schrijnwerker zag hoe een van de jongeren op de uitkijk ging staan, en had al snel door dat ze slechte bedoelingen hadden.

In amper enkele seconden beneden raken, zat er niet in voor Deloffer. “Dus besloot ik alles te filmen, om eventueel bewijsmateriaal te verzamelen”, zegt hij. Op het filmpje is duidelijk te zien hoe de dief de deur van de bestelwagen opentrekt, waarop de schrijnwerker hem op zijn plaats zet. “Wat zijn we aan het doen?”, klinkt het. De dief voelt zich duidelijk betrapt, maar blijft ijzig kalm onder het hele gebeuren. “Ik ben mijn gsm verloren en wilde eens kijken of hij niet in je bestelwagen lag”, was het bijzondere antwoord van de jongeman, waarop de twee ervandoor gaan.

Niet tussenbeide komen

Zaakvoerder Koen Deceuninck van het gelijknamige schrijnwerkersbedrijf uit Lissewege trok grote ogen toen hij het filmpje onder ogen kreeg. “Smeerlappen zijn het. Onlangs werd bij ons nog voor 5.000 euro machines gestolen op een gelijkaardige manier.”

De alerte reactie van zijn schrijnwerker stemt Koen tevreden. “Ik ben blij dat Pieter aandachtig was en het op deze manier oploste. Ik heb liever niet dat ze zelf tussenkomen, anders zijn ze straks nog werkonbekwaam.” Naar de politie gaan ze er niet mee. “Ik zou natuurlijk graag hebben dat ze gepakt worden, maar ik denk dat we hiermee weinig kunnen doen. Ik heb dus liever dat mijn personeel verder werkt in plaats van op het politiekantoor te zitten.”