Luide kotfeestjes, fietsengooiers en ‘agent-choco’s’: het was weer donderdagavond in Leuven

Leuven - De nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van Leuven was er opnieuw eentje om in te lijsten. Veel te luide kotfeestjes, een streepje vandalisme hier en daar, dronken studenten en wat smaad aan het adres van de sterke arm der wet: alle ingrediënten waren aanwezig voor een memorabele avond.

Zo werd een kot- annex tuinfeestje in de Parkstraat stilgelegd omdat er te veel overlast was voor de buren. In het studentenhuis speelde luide muziek en alle ramen en deuren stonden open. Toen de politie aanklopte, deden de aanwezige studenten wat moeilijk. Niemand wilde zeggen wie er in het huis op kot zat en wie niet. Er volgde een proces-verbaal en het feestje was voorbij. Een 21-jarige vrouw uit Heverlee kreeg een extra pv omdat ze erin slaagde om tot vijf keer toe een verkeerde naam op te geven. Iets verderop, in de Kiekenstraat, werd in een fuifzaal tot twee keer toe een proces-verbaal uitgeschreven omdat de muziek er te luid stond.

Hoofdvogel

Pv’s waren er ook voor studenten die een antenne van een wagen losschroefden en voor jongeren die met fietsen aan het gooien waren op het Hogeschoolplein. Een 17-jarige uit Geel kreeg geen pv, maar het bezoek van een dokter. Hij bleek niet meer in staat te zijn om zijn eigen naam te zeggen. In het politiecommissariaat begon hij te braken en te rillen. De dokter stelde vast dat de jongen niets mankeerde, maar gewoon stomdronken was. Zijn ouders kwamen hem omstreeks 3 uur ’s nachts halen.

Maar de hoofdvogel van de avond was voorbehouden voor een 21-jarige uit Hasselt. Hij kwam een café in de Vaartstraat uit, net op het moment dat er een combi voorbijkwam. Hij sloeg tegen de combi en schold de agenten uit voor ‘choco’s’. De man was dronken en ontkende alles. Hij mocht zijn roes uitslapen in de cel.