Davy Roef over zwarte periode bij Anderlecht: “Ik had het niet zien aankomen”

Hoe zou het nog zijn met… Davy Roef? Uitstekend, zo blijkt. Bijna is de door Anderlecht verhuurde doelman hersteld van een enkelblessure. Ons voetbalblad Fan ging op bezoek bij Roef bij Deportivo La Coruña, waar hij de verzengende druk van Anderlecht ontvluchtte.

“Nadat meneer Weiler me uit het doel had gezet, heb ik anderhalve maand keihard gewerkt. En nooit kreeg ik het idee dat ik er weer in zou komen. Zelfs mocht Frank Boeckx minder hebben gespeeld, ik denk niet dat ik nog in doel zou zijn verschenen”, zo zegt Roef.

“Ik had zo het idee dat de trainer al sinds het begin van het seizoen niet echt achter mij stond. Hij heeft me dat nooit persoonlijk gezegd, maar ik denk wel dat hij liever een meer ervaren doelman had. Alleen maakte het bestuur de keuze om die ervaren doelman niet te halen. Zij durfden het met mij aan... en nu zit ik hier.” (grijns)

“Dat ik uit doel zou verdwijnen, dat had ik eigenlijk niet zien aankomen. Ik had wel op meer krediet gehoopt maar ik wist dat ik daar niet op hoefde te rekenen. Het is dit seizoen van moeten voor Anderlecht. Van af en toe een wedstrijd tot elke drie dagen een match: dat is nieuw voor mij. Onvermijdelijk volgt er dan een mindere periode. En daar ben ik meteen op afgerekend.”

