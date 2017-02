Tattoo-artieste snijdt vinger af “omdat het er goed uitziet”

Het opzettelijk veranderen van het menselijke uiterlijk. Zo wordt body modification omschreven. De meesten houden het dan bij tatoeages en piercings, maar de dertigjarige Torz Reynolds uit het Engelse Essex ging een stapje verder. Zij sneed een deel van haar linkerpink af. Gewoon, “omdat het er zo goed uitziet”.

De artieste liet haar duizenden volgers op Facebook vorige week meegenieten van het moment waarop ze haar linkerpink een stuk korter maakte met een betonschaar. Om hen warm te maken voor het gebeuren, telde ze online de dagen af tot de grote “knipdag”.

Nu lijkt ze bovendien tevreden te zijn met het resultaat. Op sociale media liet ze weten dat de wonde “heel goed geneest” en dat ze “helemaal gek is” op haar nieuwe uiterlijk.

Uiteraard kreeg Torz Reynolds ook een heleboel kritiek over zich heen. Maar de commentaar lijkt haar niet te deren. Op Instagram liet ze weten dat het pijn deed, maar dat ze dit vooral voor zichzelf deed. “Ik doe hier niemand anders pijn mee”, klinkt het. “Je hoeft dit niet te begrijpen of leuk te vinden. Er was geen diepere betekenis. Ik vond de gedachte leuk, heb er even over nagedacht en het dan gewoon gedaan.”