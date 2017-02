Celebs Emma Watson verschijnt in prinsessenjurk op première 'Beauty and the Beast'

Op de première van 'Beauty and the Beast' in Londen verscheen Emma Watson in een prachtige lichtblauwe jurk zonder schouders en met sleep. Naast acteur Dan Stevens, prins en beest in de film, leek ze op de rode loper even een echte prinses. Er zijn op de première dan ook heel wat foto's genomen van het acteurskoppel en 'the dress'.