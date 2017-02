Tottenham bedankt Gent

Tottenham heeft KAA Gent bedankt voor het goede gedrag van de supporters. De Gentse fans maakten massaal de oversteek naar Londen om de wedstrijd tegen Tottenham in het mythische Wembley bij te wonen en veroorzaakten geen problemen. “Het zijn de beste supporters waar we ooit mee te maken kregen”, aldus de Londense politie.

Dirk Piens, Directeur Veiligheid en Organisatie van KAA Gent ontving deze morgen een schitterend mailtje van de Senior Security Officer van Tottenham Hotspurs, Sue Tillings. Daarin worden de stewards die meewerkten aan de grootste buitenlandse operatie van de club bedankt. Maar ook de Gent-fans krijgen lovende woorden.

Beste fans ooit

Tillings wenste Gent veel succes in de volgende ronde. “De samenwerking met uw club was het hoogtepunt van ons avontuur in Europa. Het was een plezier jullie te leren kennen en jullie prachtig stadion te bezoeken”, begint Tillings zijn mail.

“Bedank alstublieft iedereen met wie we in contact kwamen, en zeker jullie stewards want zij waren fantastisch gisterenavond, net zoals jullie fans natuurlijk. De politie zei dat het de beste fans waren waar ze ooit al mee in contact kwamen”, klinken de fantastische woorden van Tottenham aan het adres van Gent.

“Veel succes aan jullie allemaal. Ik hoop om in de toekomst weer samen met jullie te kunnen wensen”, sluit Tillings de mail af. Gent liet dus een bijzonder goede indruk achter bij de Londense topclub. De Buffalo’s zetten de volledige mail op hun website.