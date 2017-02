Twitter lacht met Belgisch onderonsje

Gent en Genk komen elkaar tegen in de 1/8ste finales in de Europa League. Geen Roma, Ajax of Manchester United dus, maar een Belgisch onderonsje. Gent polste al lachend al even bij Genk of ze daar tevreden zijn met de volgende tegenstander...

In ons land zijn er vooral blije reacties dat twee Belgische ploegen tegen elkaar uitkomen.

AA Gent - Racing Genk. In de Europa League. Hahahahaha. Zalig gewoon. Achtste finales! Fantastisch.

— Aster Nzeyimana (@asternzey) 24 februari 2017

Gent - Genk ???? Belgische ploegen tegen elkaar Europees ?? Waarom ben ik zo opgewonden haha ????‍???? is dit al is gebeurd ? — jordan lukaku (@J_Lukaku94) 24 februari 2017

Ook Gent lijkt blij te zijn met de tegenstander in de volgende ronde...

In het buitenland lacht men vooral met het weinige verschil in de naam van de ploegen.

Gent v Genk is the stand-out tie in the Europa League, blatantly. Look at it. — PTRK WLTN (@waltonyeah) 24 februari 2017

It's the dream draw in the Europa League....Gent v Genk — Gerry Mc Namee (@gerrymc123) 24 februari 2017

Choosing between gent or Genk like.... pic.twitter.com/EP1H2BGjOw — Kirky (@kirky0110) 24 februari 2017

Eén iemand vindt het zelfs iets te verdacht...

@KICK @EuropaLeague wonder how long it took UEFA to fix the Gent vs Genk matchup — Travis Downing (@FlyingGerman01) 24 februari 2017

En er wordt ook met medelijden aan de commentatoren gedacht...