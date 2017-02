Bestuurster zoekt getuige na ongeval met politiewagen: "Ik reed niet door het rood"

De versies lopen uiteen over wie door het rode licht is gereden. Foto: ssj

Halle / Roosdaal - De vrouw die maandagavond zwaargewond geraakte bij een ongeval met een politievoertuig, ontkent dat ze door het rode licht zou zijn gereden. Een getuige heeft dat verklaard, maar de vrouw zoekt naar een andere getuige die het tegendeel beweerde.

Over het zware ongeval maandagavond in het centrum van Halle tussen een auto en een politievoertuig, bestaat nog grote onduidelijkheid. Omstreeks 22 uur werd de Peugeot 206 van Christa Tonka (55) uit Sint-Katherina-Lombeek op de Auguste Demaeghtlaan in de flank aangereden door een politiecombi die uit een zijstraat kwam. Aangezien het om een kruispunt met verkeerslichten gaat, was meteen al duidelijk dat een van de betrokken door het rode licht was gereden. De politie had alvast niet de sirene en de zwaailichten van het voertuig aangezet.

De grote vraag was wie er nu door het rode licht was gereden. Volgens het parket Halle-Vilvoorde heeft een getuige die achter Christa reed, verklaard dat de personenauto het rode licht had genegeerd. “"Volgens een getuige die achter de personenauto reed, heeft deze het rood licht genegeerd. De politie had dus groen licht”, zegt Carol Vercarre van het parket.

Maar Christa is een heel andere mening toegedaan. Zij is er zeker van dat ze het rode licht niet heeft genegeerd, en is op zoek naar een getuige die haar vlak na de feiten bevestigde dat het voor haar groen was toen ze het kruispunt van de Demaeghtlaan met de Zuster Bernardastraat opreed. De getuige kan contact opnemen via het nummer 0474-82.66.00.