Niets dan lachende gezichten bij de aankomst van de Gent-spelers in Belgë. Hein Vanhaezebrouck en zijn spelers zijn terug in het land na hun galamatch in het mythische Wembley-stadion. Gent speelde 2-2 gelijk tegen Tottenham, maar won in de heenwedstrijd en stoot nu dus door naar de 1/8ste finales van de Europa League. Daar nemen de Buffalo’s het op tegen KRC Genk.