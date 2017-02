Dochtertje Koen Wauters is goed op weg om volleerde blogster te worden

De 11-jarige Zita Wauters, dochter van ‘Clouseau’-zanger Koen Wauters, heeft haar zinnen gezet op een leven voor de camera. In september was ze al te zien in een vlog bij jongerenzender Ketnet, nu waagt ze zich opnieuw aan een video voor de jonge tv-kijkers met tips en tricks voor in hun leefwereld.

Begin september zagen de Ketnetters Zita Wauters voor het eerst op ketnet.be en op het Youtube-kanaal van Ketnet met tips om het nieuwe schooljaar goed in te zetten. De komende drie weken - telkens op vrijdag - geeft Zita opnieuw tips aan de jonge kijkers en surfers.

Hoe kan je een T-shirt opplooien in twee seconden? Wat is de gemakkelijkste manier om aardbeien te ontkronen? En hoe krijg je een armbandje dicht als er niemand in de buurt is? Zita leert YouTube enkele eenvoudige maar handige tips, die heel wat kinderen hun dagelijkse taakjes makkelijker kunnen maken.

Zita is absoluut nog niet van plan om te stoppen. De volgende weken toont ze outfits die als inspiratie kunnen dienen voor wanneer je niet weet wat je moet aandoen en maakt ze enkele tussendoortjes die niet alleen heerlijk zijn, maar ook nog eens gemakkelijk te maken.

De video’s verschijnen elke vrijdag omstreeks 17u30 op ketnet.be, in de Ketnet-app en op het Ketnet-Youtubekanaal.

