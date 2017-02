Schokkend: Lidl-medewerkers sluiten vrouwen op in vuilniscontainer

Twee werknemers van de winkelketen Lidl zijn gefilmd terwijl ze op de parking van een Italiaanse vestiging twee vrouwen opsloten in een vuilniscontainer. Het incident doet het debat over racisme in Itallië weer opflakkeren.

Al schreeuwend en gillend zitten twee Roma-vrouwen vast in een grote container waar vuilnis en te recycleren materialen worden bewaard. Twee mannen lachen hen flink uit en kloppen nog eens tegen de container. Daarna kruipt een van hen erop om de vrouwen van bovenaf te kunnen filmen. Terwijl de vrouwen om hulp roepen, blijft een van de twee Lidl-medewerkers lachend herhalen dat ze niet zomaar in de afvalcontainers van de winkel mogen binnenglippen.

De video, die gemaakt is op de parking van een Toscaanse vestiging van de warenhuisketen Lidl, werd op Facebook geplaatst door de medewerkers zelf en werd op enkele uren tijd meer dan 200.000 keer bekeken. Lidl veroordeelde de actie onmiddellijk en verspreidde onder meer via Facebook een communiqué waarin de supermarktketen zich nadrukkelijk distantieert van de video. ‘Het bedrijf controleert de omstandigheden van de video en zal alle beschikbare middelen inzetten. De nodige maatregelen zullen worden genomen.’

Intussen is het debat over racisme op sociale media in Italië ontspoord. Hoewel de verontwaardigde reacties binnenstroomden vrijdag, zaten er tussen de commentaren ook heel wat reacties waarbij mensen de actie toejuichten. ‘Italië aan de Italianen! Goed gedaan jongens’, klonk het onder meer. ‘Als jullie deze twee jongens ontslaan, dan kom ik nooit nog in Lidl binnen’, was een andere veel gelikete reactie.

Ook de extreemrechtse Italiaanse politieke partij Lega Nord steunt de werknemers openlijk: ‘Wij zullen hen contacteren om juridische steun te verlenen. Wij steunen hen en niet de Roma.’