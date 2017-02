‘Beste carnavalsnummer ooit’ zorgt telkens weer voor kippenvel

Aalst - ‘Oilsjt, Goi Stad van Men Droeimen’ is door de lezers van Het Nieuwsblad uitgeroepen tot beste carnavalslied. Voor de niet-kenners: dat is het nummer dat carnavalisten met de hand op het hart zingen tijdens de popverbranding. “Nee, ik ben het nog niet beu gehoord”, zegt zanger Hendrik Daelman (65).

Onze online bevraging toont een verpletterende overwinning voor Oilsjt Goi Stad van Men Droeimen, een nummer dat al van 1988 dateert. Als geen ander heeft het de tand des tijds overleefd. Menig carnavalist kan de tekst zonder aflezen meezingen: “Stad vol bier en frituren, Oilsjt men stad goi allien.”

Sinds de prille jaren ‘90 is het traditie dat het lied gezongen wordt tijdens de popverbranding. Eind de jaren ‘80 had Antoine van der Heyden, die het liet zingen door Hendrik Daelman, het nummer op papier gezet. “Ik zong het voor het eerst tijdens de Oilsjtersen Auvend en de opbrengst ging naar de renovatie van de Couverture, de vroegere carnavalshallen aan 't Klein Parkske”, vertelt Daelman. “Ik zat toen bij AKV De Tettemoesjen. Den ‘Auvend’ begon wat in het slop te geraken, en men had ons gevraagd er weer wat leven in te brengen.”

Nu, 29 jaar later, is het precies dàt lied dat dinsdagavond wordt gezongen door Daelman zelf, dat lied dat op de beiaard wordt gespeeld en over de Grote Markt weergalmt, en dat lied dat onze lezers het meest bekoort. Het nummer haalde liefst 22 procent van de stemmen binnen, gevolgd door ‘Carnavalist tot in de kist’ met dertien procent en Flora Bommeke en Mèn Ieneg Oilsjt op een gedeelde derde plaats met elk twaalf procent.

“Nee, ik raak het niet beu om dat te zingen”, vertelt Daelman. “Hier wil ik altijd woeinen, iejn klein pleksken bekliejn is een van de regels, en daar herken ik mezelf volledig in. Ik woon nu in Denderleeuw omdat ik daar vrijwillig brandweerman ben, maar het is mijn droom om ooit weer in Aalst te wonen. Ik heb hier ook de losse groep ‘Smabollen me pikkels’, waarmee we onder meer de tweedehandsbeurs voor voil jeanetten op touw hebben gezet. Sommigen zeggen dat het eens een ander nummer mag zijn op de popverbranding, maar je ziet dat 't volk ernaar vraagt. Ze staan erop te wachten. De massa die meezingt, dat is telkens opnieuw kippenvel.”