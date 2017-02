Spelers AA Gent reageren op loting: “Het zal een moeilijke wedstrijd zijn”

De Gentse spelers zijn vrijdag teruggekomen van hun galawedstrijd tegen Tottenham. Kalifa Coulibaly en Samuel Gigot reageren voor het eerst op de loting: “Het zal een moeilijke wedstrijd worden.”

AA Gent plaatste zich net als Anderlecht en KRC Genk voor de 1/8ste finales van de Europa League. In de volgende ronde nemen de Buffalo’s het op tegen Genk. Kalifa Coulibaly reageerde op de loting: “Dit is de Europa League, we gaan voluit spelen om de kwartfinales te bereiken. We speen altijd om te winnen en zullen er nu ook alles aan doen om Genk uit te schakelen.”

Nieuwkomer Samuel Gigot had zijn bedenkingen. “Het is positief dat minstens één Belgische club zich zal kwalificeren voor de kwartfinales. Maar het zal een moeilijke wedstrijd zijn, de clubs kennen elkaar goed. Beide teams zullen gesteund worden door hun aanhang, het zal erom spannen.”