Keren de rollen om in Blind Getrouwd? Tine voelt zich beter, maar Nicolas wordt onzeker

Meer dan een miljoen kijkers zagen Nick, Veerle, Nicolas, Evelien, Ben, Tine en Mathias en Sally als Blind Getrouwde koppels op huwelijksreis vertrekken de voorbije week. Heel wat mensen kunnen niet wachten om te weten hoe het de koppels verder vergaat. Maar het tij lijkt te keren voor de koppels: het koppel dat het moeilijk had, groeit naar elkaar toe; het droomkoppel vertoont de eerste breuken...

Tine en Ben hadden een moeilijke start. Dat hij uiterlijk haar type niet was, is geen geheim meer. Maar op Lanzarote voelt Tine zich steeds beter bij hem en groeien de twee duidelijk naar mekaar toe: “Ik ben blij dat ik niet meer zo’n zware periode heb als de eerste twee dagen. Dat doet mij heel goed. Dat doet òns goed. Er zijn denk ik veel relaties die uit vriendschap beginnen en dan uitmonden in liefdesrelaties. Is het nu de klik die maakt dat het bij mij is omgedraaid? Ik kan dat niet verwoorden, ik wil hem gewoon leren kennen. Voor mij gaat het nu in mijn hoofd de positieve kant op.”

Ben & Tine Foto: VTM

Nicolas en Evelien beleefden tot nu toe een droomstart, maar bereiken een eerste moeilijk moment op Tenerife wanneer blijkt dat Nicolas meer fysiek contact zoekt dan Evelien. Zij voelt zich nog niet 100 % omdat ze, ondanks de geweldige klik, nog niet verliefd is op haar man. Knuffelbeer Nicolas wordt echter onzeker wanneer Evelien hem daarop wijst, waarop zij zich dan weer schuldig voelt.

Veerle en Nick vertoeven op Gran Canaria en kunnen het steeds beter vinden met elkaar. Nick legt Veerle massaal in de watten, iets wat zij niet gewoon is. Kan ze genieten van de aandacht, of heeft ze liever de touwtjes in handen?

Nick & Veerle Foto: VTM

Mathias en Sally moeten elkaar nog zien te vinden op Fuertaventura. Mathias vreest dat Sally een ietwat verkeerd beeld heeft van hem en is vastberaden haar de echte Mathias te leren kennen. En dat is: een lieve man die zijn vrouw wil verzorgen, zeker wanneer ze haar voet verzwikt.

Sally & Mathias Foto: VTM

Blind Getrouwd, 20u35, VTM.