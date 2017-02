Landen met vliegtuig van Trump op Zaventem? Dat is dan 10.000 euro boete wegens te luid

Indien President Trump met Air Force One op Brussels Airport zou willen landen zal het Brussels gewest hem een boete opleggen van 10.000 euro. Dat stelde Marc Descheemaecker, de voorzitter van de raad van bestuur van Brussels Airport, in ‘De vrije markt’. Hij gebruikt het voorbeeld om de absurditeit van het conflict betreffende de strengere geluidsnormen aan te kaarten.

Voor de economie en het toerisme is het meestal goed als een staatshoofd onze hoofdstad bezoekt. Handelaars en horeca in de ‘Capital of Europe’ hebben sinds de aanslagen hun omzet zien slinken en zouden zo’n economische boost goed kunnen gebruiken.

“We gaan heel het land organiseren in functie van de veiligheid van de Amerikaanse president, maar het Brussels Gewest zal het vliegtuig waarmee hij landt, een boete van misschien 10.000 euro opleggen”, stelde de voorzitter, “dan maken we ons onsterfelijk belachelijk.”

Verder pleit hij voor een duurzaam compromis. “Men heeft gepraat over de verlenging van de pistes, spreiding van de vliegtuigroutes, stopzetting van routes. Op een bepaald moment moeten al die parameters op een tijdlijn worden geplaatst, voor de volgende vijf jaar misschien, om te komen tot een optimaal evenwicht”, aldus Descheemaecker.