Eindelijk wetenschappelijk onderzocht: met dit “gouden trio” krijgt een vrouw een orgasme

Een gouden regel om een vrouw een orgasme te bezorgen. Het klinkt bijna als een fabeltje, maar wetenschappers van de universiteit van Indiana hebben bewezen dat drie factoren vrouwen tot een ongekend hoogtepunt kunnen leiden. En die kennis delen ze graag met de wereld, want dat is volgens hen “dringend nodig”.

Aan de Britse krant ‘The Guardian’ vertelt onderzoeker Elisabeth Lloyd dat hun paper broodnodig was. “De nood aan kennis over het vrouwelijk orgasme blijkt immens groot.” Een derde van de mannen denkt immers dat vaginale seks de beste manier is om een vrouw een orgasme te geven. “Een tragisch cijfer, want dat geldt maar voor 35 procent van de heterovrouwen. Bij 44 procent is dat zelfs nooit of bijna nooit door vaginale seks”, aldus Lloyd.

Dan maar faken “uit liefde voor de partner”

Maar ook wanneer je andere orgasmes incalculeert, is het aantal vrouwen dat tijdens seks meestal tot bij een hoogtepunt komt vrij klein, namelijk 45 procent. Lesbische vrouwen zouden meer klaarkomen, wat de theorie van de onderzoekers ook ondersteunt: beide partijen weten immers heel veel over het vrouwelijk lichaam en wat er goed werkt. Ongeveer 86 procent zegt altijd tot ongekende hoogtepunten te komen. Bij biseksuele vrouwen is dat 66 procent. 8 procent van de vrouwen zou dan maar een orgasme faken, “wellicht uit liefde voor de partner”, klinkt het bij Lloyd.

Bij mannen is het klaarkomen niet zo’n groot probleem. Integendeel, 95 procent van de heteromannen zou altijd een climax bereiken tijdens de seks. Zij laten zich stimuleren door muziek, verschillende posities of bepaalde opwindende uitspraken, maar op zich verandert dat niet zo veel aan de percentages. Bij vrouwen zouden die extra stimulansen de kans op een orgasme twintig procent verhogen.

Dé oplossing: “het gouden trio”

Maar er is ook een heilige drievuldigheid: intens kussen, clitoris stimuleren en orale seks. Dat zouden de drie factoren zijn die een vrouw meteen in vervoering kunnen brengen, “het gouden trio”. “Past de partner het gouden trio toe, dan stijgt de kans voor een orgasme tot tachtig procent. Het is dus een understatement om te stellen dat het de moeite is om dat onder de knie te krijgen.”

Dat ontdekten Amerikaanse onderzoekers, nadat ze meer dan 52.000 mensen tussen de 18 en 65 jaar om hun intiemste geheimen vroegen in een online-enquête voor het vakblad ‘Archives of Sexual Behavior’.

Nog!

Maar dat is niet alles. Ook flirterige berichtjes tijdens een werkdag of je wensen in bed expliciet uitspreken, zou vrouwen wel degelijk vaker tot een orgasme brengen. De onderzoekers zijn het alvast over één ding eens: hoe beter je kennis hierover, hoe meer orgasmes, hoe beter je relatie.