Stybar, Boonen, Terpstra en Gilbert zijn klaar voor de Omloop het Nieuwsblad

Zaterdag begint het Vlaamse wielervoorjaar met Omloop het Nieuwsblad, en de toppers van Quick-Step Floors zijn er helemaal klaar voor.

Tom Boonen heeft vrijdag in Marke vooruitgeblikt op zijn laatste openingsklassieker in eigen land. De ex-wereldkampioen slaagde er nog niet in om de Omloop Het Nieuwsblad op zijn palmares te schrijven en krijgt daar zaterdag de laatste kans toe.

“Vandaag gingen we met de ploeg het parcours wat gaan verkennen. Het is altijd wel eens leuk dat gevoel met de kasseien te ondergaan tijdens zo’n verkenning. Ook is het de ideale gelegenheid om het parcours wat op te frissen. En vooral ook de bandendruk te bepalen”, begon Boonen de persconferentie. “Het parcours is op zich net hetzelfde als vorig jaar met uitzondering van de inlassing van de Molenberg. De Eikenberg kreeg dan weer een hele asfaltlaag aangemeten. Het is afwachten hoe het morgen/zaterdag allemaal loopt. Conditioneel kan er geen probleem zijn. Ik ben in vorm om de Omloop aan te snijden en een finale te rijden. Na mijn laatste koers in Oman heb ik niet veel meer gedaan. Eigenlijk heb ik een recuperatieweek ingebouwd. Dat mag wel ook vind ik”.

Voor de openingsklassieker is het altijd koffiedik kijken wie wel of niet topfit is en dat beseft ook de kopman van Quick-Step Floors. “Je prestatie na de Omloop geeft niet aan wat later volgt. De Omloop is een eendagswedstrijd. Zaterdagavond weet je hoegenaamd niet hoe de andere voorjaarsklassiekers er zullen uitzien. Maar als de kans zich voordoet ga ik voor het allerhoogste. Ik won de openingsklassieker wel nooit maar zo zijn er wel meer die morgen het vertrek nemen. Ik was er wel al enkele keren dichtbij. Misschien lukt het morgen dan toch nog eens.

Boonen had het vrijdag op zijn persbabbel ook over schijfremmen. “Op mijn nieuwe fiets zijn er schijfremmen geïnstalleerd. Voor sommigen is het alsof met dat type remmen satan himself in het peloton is gedaald. Ik vind dat de remafstand tot driemaal toe beter is dan bij gewone remmen. Daarom vind ik het beter om ermee te rijden, anders zou ik dat nooit doen. Bovendien weegt mijn fiets nu 8 kg, maar ik blijf bij mijn standpunt. Ik snap soms het debat niet dat sommigen willen aangaan. Het is nu eenmaal veiliger, punt”, stelde Boonen.

Gilbert droomt van zege met nieuw team

Foto: BELGA

Belgisch kampioen Philippe Gilbert rijdt zaterdag zijn allereerste Omloop Het Nieuwsblad in de kleuren van zin nieuw team Quick-Step Floors. “Mijn nieuw team heeft een goede reputatie wat betreft de voorjaarsklassiekers. Ik hoop daar in de nabije toekomst ook mijn deel van kunnen bij te dragen”, stelde Gilbert, de winnaar van 2006 en 2008.

Gilbert is in vorm, zegt hij zelf. “Ik ben alvast in goede conditie. In Monaco werkte ik voldoende om te staan waar ik nu sta. Morgen is er een eerste test. Ik zie wel waar ik uitkom. Zelf sta ik tweemaal op de palmares van de openingsklassieker maar morgen gaat de wedstrijd door onder het statuut WorldTour en dat zal toch wel wat met zich meebrengen. Er staan nu iets ‘betere’ ploegen aan de start. En dat betekent ook dat de kwaliteit van de renners hoger is. Het parcours is bijna net hetzelfde als dat van vorig jaar”.

“Of ik bang ben dat de andere teams hun tactiek zullen afstellen op Quick-Step Floors? Ik denk van niet. Iedereen rijdt toch om te winnen? Mijn rol binnen de ploeg? Er is nog een teammeeting, daar zal ik wel alles vernemen. Ik voel me al vrij goed in mijn nieuw team. Eigenlijk is het precies of ik hier al jaren vertoef. Er was meteen een goede klik met mannen als Niki Terpstra en Zdenek Stybar. Natuurlijk dromen we van een overwinning morgen maar zo zullen er wel meerdere zijn. Wij mogen in Gent alvast niet vertrekken met de idee dat we niet kunnen verliezen. We zijn als team heel sterk maar mogen zeker en vast niet te overmoedig worden”.

Ook Terpstra en Stybar kijken uit naar Vlaamse koersen

Naast Tom Boonen en Philippe Gilbert heeft de Quick-Step Floors met Niki Terpstra, in 2015 nog tweede na Ian Stannard, en Zdenek Stybar nog enkele ijzers in het vuur.

“Het is niet gemakkelijk de Omloop Het Nieuwsblad te winnen. Dat werd duidelijk in 2015 toen we onze tanden stuk beten op ene Ian Stannard. Dit ondanks het feit dat wij toen met drie man van onze ploeg, Stijn Vandenbergh, Tom Boonen en ikzelf voorop reden. Dat scenario mogen we zaterdag zeker niet herhalen”, vind Niki Terpstra. “Er zijn uit die bewuste dag wel de nodige lessen getrokken. Eén daarvan is dat we in koers beter moeten afspreken. Wij starten morgen met een heel sterke ploeg en zullen er zeker het beste van proberen maken”, besloot Terpstra.

Ook de Tsjech Zdenek Stybar staat te trappelen om te beginnen aan de Vlaamse koersen. “In Tsjechië geniet de Omloop Het Nieuwsblad nog niet zo’n traditie of reputatie. Maar dat zal misschien wel nog komen. Ik kijk alvast uit naar dat soort koersen”, gaf Stybar mee.