Turkse media begrijpen er niets van: “PKK-aanhangster Demir wordt staatssecretaris”

Zuhal Demir die staatssecretaris wordt: in Turkije, het geboorteland van Demirs vader, begrijpen ze er niets van. “Groot schandaal. Zuhal Demir die op PKK bijeenkomst was wordt staatssecretaris”, klinkt het op tientallen krantensites.

Zuhal Demir en de Turkse media: het is geen goed huwelijk. In december riep kamervoorzitter Siegfried Bracke de Turkse ambassadeur nog op het matje, nadat Turkse media Demir openlijk hadden beschuldigd van steun aan de PKK. Ze baseerden zich daarvoor op Demirs passage bij het Canvas-programma De Afspraak. Daar zei Demir, die Koerdische roots heeft, uitdrukkelijk dat ze “een pacifist” is die “geen sympathie” heeft voor de PKK. “Het is niet omdat je Koerdische roots hebt, dat je voor de PKK bent. Integendeel zelfs, geweld kan nooit een oplossing zijn.” Turkse media verdraaiden het verhaal, en beschuldigden Demir ervan om openlijk haar steun te hebben betuigd.

Eerder kwam Demir in Turkije ook al in het nieuws met een foto waarop ze te zien is op een PKK-bijeenkomst, met op de achtergrond de PKK-vlag en het portret van Abdullah Öcalan, de Koerdische leider die al sinds 1999 in de cel zit in Turkije.

Erdogan

Die beelden worden nu opnieuw uit de kast gehaald in Turkse media. Verschillende kranten zijn verontwaardigd dat een Demir nu staatssecterais wordt in ons land. “PKK-aanhangster Zuhal Demir, wordt Belgisch staatssecretaris”, titelt Aydinlik Gazetesi. In Günes Gazetesi wordt haar benoeming een “groot schandaal” genoemd.

De kranten citeren ook president Erdogan, die eerder liet optekenen dat België één van de belangrijkste vrijhavens is voor de Koerdische afscheidingsbewegingen PKK en FETO, die beide verdacht worden van terroristische activiteiten.

“Verdachtmakingen beu”

Zuhal Demir zelf blijft formeel: “ik ben nooit aanwezig geweest op een PKK-bijeenkomst. Wel op een vergadering van een cultureel-Koerdische vereniging in Antwerpen. Al jarenlang pleit ik voor een vredevolle oplossing voor de Koerden in Turkije. Ik ben die verdachtmakingen, van wie ze ook komen, beu. De sociale media-actie lijkt me georkestreerd. Het zijn altijd dezelfde berichten die terugkomen.”

En over de bewuste foto: “De vrouw op de foto van de Koerdische peshmerga (links in groen jasje) ben ik niet. Ze hebben met opzet iemand genomen die op mij lijkt. Dit is pure framing. Ik dien bij elke bedreiging klacht in. Ik ben die insinuaties beu.”

Belçika'da PKK programlarina katilan Zuhal Demir bakan olduhttps://t.co/jzuqSWC8J8 pic.twitter.com/F4anh5I46a — TGRT Haber TV (@tgrthabertv) 24 februari 2017

Büyük skandal! PKK programlarina katilan Zuhal Demir Devlet Bakani oldu https://t.co/O1AFw7h0aF pic.twitter.com/jID2QQ7UDX — Günes Gazetesi (@gunes_gazetesi) 24 februari 2017