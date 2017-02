Het hartverscheurende moment waarop een hond zijn speelkameraadje begraaft na een aanrijding

Twee honden waren samen aan het wandelen in het noordoosten van Thailand, toen er een auto rakelings voorbijkwam gescheerd. Eén van de twee broers werd geraakt en stierf ter plekke. Zijn baasje nam hem mee en begroef hem in zijn tuin in een ondiep graf. Zijn andere hond wou helpen en was overmand door verdriet.

Zijn baasje kon beelden maken van het hartverscheurende moment waarop de overlevende hond bij in het graf springt om zijn broer mee te begraven. Hij gaat nog even bij hem staan om zijn dode vriend nadien onder te stoppen met wat zand. Volgens een hondengedragsdeskundige op sociale media is het veelzeggend dat de hond zijn poten niet gebruikte. “Hij gebruikte zijn neus, omdat hij hem respect wou tonen.”