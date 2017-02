De Mexicaanse muur is niet de enige die Trump wil bouwen, ook hier denkt de Amerikaanse president aan een ‘wall’

Als u dacht dat Donald Trump aan zijn proefstuk toe was met de muur die hij wil bouwen tussen de Verenigde Staten en Mexico, dan bent u verkeerd. De Amerikaanse president speelt namelijk al een tijdje met het idee van het bouwen van een ‘wall’ aan de andere kant van de Atlantische Oceaan: in Ierland.

Zo’n 8.000 kilometer van de VS woedt er een hevig debat tussen lokale inwoners en milieuactivisten. Drie jaar geleden kocht Trump namelijk een domein in het Ierse dorpje Doonbeg: Trump International Golf Links Ireland. De eigendom van de president, dat 4,5 kilometer lang is, bevat een prachtig resort en een golfbaan, en bevindt zich langs de kust van de Atlantische Oceaan. Idyllischer kan haast niet...

Er is echter één groot probleem: erosie. Hole 14 is daardoor nauwelijks nog bruikbaar, terwijl holes 5, 9 en 18 zwaar beschadigd werden door een aantal stormen. Om zijn zaak te redden, stelt Trump voor om, jawel, een muur te bouwen langs het domein. Die zou het resort en vooral de golfbaan moeten beschermen tegen erosie veroorzaakt door het zeewater.

Light-versie mét vergunning

Trump wilde origineel een muur bouwen met een lengte van 2,5 kilometer. Dat trachtte hij eerst zonder vergunning te doen, maar in mei 2016 diende hij dan toch een aanvraag aan. Die werd door de lokale overheid beantwoord met liefst 51 vragen. Bijgevolg trok de Amerikaan begin december zijn aanvraag dan maar in.

De president ging op zoek naar een alternatief en vond die ook. Hij diende eind december een nieuwe aanvraag in voor een muur bestaande uit twee delen: eentje van 626 meter en eentje van 257 meter. Goed voor een totale lengte van 883 meter. Het gaat om twee rotswanden die ondersteund worden door metaal en over elkaar aan de uiteinden van de duinen liggen. Over deze vergunning wordt later deze maand een beslissing geveld.

De situatie op kaart.

Tegenstand?

Trumps voorstel kan rekenen op een aantal voor- en tegenstanders. Milieugroeperingen schreeuwen moord en brand. “Als je een muur bouwt, stop je alle natuurlijke flexibiliteit”, aldus Tony Lowes van Friends of the Irish Environment. “Hoe kan je de zee nu stoppen met een muur? Erosie is een natuurlijk proces en zandduinen bieden daar de beste bescherming tegen. Tenzij je een muur bouwt, uiteraard.”

Maar de president kan ook rekenen op heel wat steun in Ierland. Het resort , waarvan de start der bouwwerken begon in 1999, zorgt voor heel wat jobs en economische zekerheid in de regio. De lokale pubs, restaurants en shops beleven in het toeristische seizoen namelijk hoogdagen door toedoen van Trump International Golf Links Ireland.

“Sommige Ieren zeggen dat we samenwerken met de duivel”, vertelt Rita McInerney, wiens familie al zeven generaties in Doonbeg woont. “Maar wij hebben geen keuze. We moeten overleven.” Opvallend is dat ook de voorouders van vicepresident Mike Pence afkomstig zijn uit het dorpje. De zaak staat niet onder leiding van Trump zelf, maar van zijn zonen Eric and Donald Jr.