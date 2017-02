Ziet u ‘Onze sterren’ hieronder? U wil het niet weten. Welke oeverloze gesprekken er de voorbije dagen op onze redactie zijn gevoerd om tot dit lijstje te komen. Het is de grote moeilijkheid van de Omloop Het Nieuwsblad. En de grote charme. Naast al die andere charmes.

Voor het eerst weer rennersbussen in België, de massa die er zonder twijfel opnieuw zal staan tussen Gent en Gent, eindelijk weer koers in Vlaanderen. Gelukkig. Maar vooral is er dat immense giswerk. ...