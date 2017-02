Deze fanatieke Buffalo-fan ging de wereld rond: “Kurt, ge hebt het weer gekund”

Gent - Maak u geen zorgen: Kurt Verhelst kon gisteren alweer praten. Maar zijn oerschreeuw, na het verlossende doelpunt van Jeremy Perbet, ging Europa rond. “Het licht ging compleet uit. Ik heb zeker een volle minuut staan brullen.”

U kende hem misschien nog niet, het Buffalo-legioen des te meer. Kurt Verhelst is de man die, als lid van Club 80, de spionkop vocaal op sleeptouw neemt. Donderdag merkten de camera’s van de UEFA hem op toen Perbet scoorde. “Ik besefte meteen dat de kwalificatie ons niet meer kon ontlopen. Het licht ging uit bij mij. Ik ben beginnen schreeuwen. Zo’n foto is een momentopname, maar het duurde zeker een minuut. Achteraf zie je dat en denk je: Kurt, ge hebt het weer gekund.”

Verhelst beseft dat Europa hem zag, maar is bescheiden. “Niet ik, maar de spelers verdienen alle aandacht. En ik was maar één man van een fantastische groep van 8.000 Gentenaars.” Dat Gent Europees actief blijft verbaast hem niet. “Ik ben er altijd in blijven geloven. Op geen enkel moment had ik schrik.” Of dit zijn hoogtepunt was als Gent-supporter? “Neen. De titel: daar zal nooit iets boven gaan.”