Jonge bruid verliest haar verloofde én ongeboren baby, en nu worden ze samen begraven

Meghan Power (23) en Tom Cribley (28) uit Liverpool keken uit naar 2017. Het beloofde een geweldig jaar te worden, want ze hadden besloten te trouwen én waren in verwachting van hun allereerste kindje. Alles zag er geweldig uit, tot Tom plots in het ziekenhuis moest worden opgenomen.

“We waren nog maar pas uit geweest”, vertelt zijn oudste broer Michael aan Mirror Online. “Vanaf het moment dat hij wist dat het kleintje kwam, was hij superenthousiast. Hij kon maar niet wachten. Tom was één van die mensen die je kan doen wenen van het lachen in de meest droevige periodes. Hij was geschift, in de mooiste zin van het woord.”

Eerst dacht Tom dat hij misschien griep had, want hij had plots heel hoge koorts, koude rillingen, hoofdpijn en wat spierpijn. Toen het alleen maar erger werd, besefte het koppel dat ze hem dringend naar het ziekenhuis moesten brengen. Daar wisten de artsen meteen dat Tom meningitis had, of ook wel hersenvliesontsteking genoemd.

Tweemaal sloeg het noodlot toe

Meghan waakte dagen aan zijn bed en week geen seconde van zijn zijde. Enkel voor één bezoekje maakte ze een uitzondering. Bij de gynaecologe ging ze beelden maken van hoe haar baby’tje eruitzag. Eén van de laatste dingen die Tom hoorde, was de hartslag van zijn ongeboren kind. Amper twee dagen na zijn aankomst in het ziekenhuis stierf hij.

Enkele dagen later ging Meghan opnieuw naar de gynaecoloog om een scan te laten maken, omdat ze vijf maanden zwanger was. Daar kreeg ze een tweede keer in één week tijd verschrikkelijk nieuws. Hun ongeboren dochtertje, Ellie, was niet langer levensvatbaar.

Begrafenis plannen

Meghan heeft besloten dat ze haar man en dochtertje samen wil begraven. Om de plechtigheid zo mooi mogelijk te kunnen maken, hebben haar vrienden een crowdfundingsactie opgestart. “Het is hartverscheurend dat één persoon zo veel verlies en verdriet moet meemaken in één week.”