Dury: “Club speelde op kampioenenniveau, wij waren niet op de afspraak”

Club Brugge verpletterde Zulte Waregem vrijdagavond met 5-0, en dat heeft ook coach Francky Dury moeten ondergaan. Hij windt er geen doekjes om: “Club Brugge speelde op kampioenenniveau, wij waren niet op de afspraak.”

“Club heeft verdiend gewonnen,” reageerde Dury na de wedstrijd bij Telenet PlaySports. “Het is beter om één keer goed, maar écht goed te verliezen, dan elke week kleine nederlagen te lijden.” Dury had voor de wedstrijd duidelijke orders gegeven, maar die werden niet goed opgevolgd. “We weten dat we Hans Vanaken niet te veel ruimte mogen geven. Ik heb mijn spelers gevraagd om compact te spelen, maar als je aan de rust al 4-0 achter staat, dan is dat duidelijk niet gebeurd. Laat ons niet te veel excuses zoeken. We moeten dit gewoon ondergaan en niet te veel analyseren. Inpakken en wegwezen.”