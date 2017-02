Eefje (28) lijdt aan chronische ziekte: “Niemand heeft zo veel misvormde slagaders als ik”

Leuven - ‘Het Monster’, noemt ze het, de zeldzame misvorming van de slagaders die haar leven overheerst. Met een campagne zoekt Eefje Paredis (28) uit Leuven fondsen om haar verhaal in een boek te gieten en daarmee aandacht te vragen voor chronische ziektes. “De eerste reacties zijn alvast hartverwarmend.”

Eefje kampt met een ongeneeslijke vaattumor in haar borststreek. Een gevolg van een zeldzame, aangeboren misvorming van de slagaders, in medische terminologie een arteriële vasculaire malformatie of AVM. “Ik kreeg de diagnose toen ik 14 jaar was. De dokters hebben toen wel een halfjaar moeten zoeken naar de oorzaak. In het begin bleek een operatie zo risicovol dat chirurgen er niet voor stonden te springen. Tot 2012 onderging ik slechts drie ingrepen, maar sindsdien kan ik de operaties in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen niet meer tellen”, zegt Eefje.

AVM is zeldzaam. “Ik heb wel lotgenoten, maar we zijn allemaal zo verschillend in onze aandoeningen. Wereldwijd is er niemand die met zo veel misvormde slagaders zit als ik. Helaas zit de zwelling bij mij op een delicate plaats, waardoor amputatie van de vaattumor niet mogelijk is. Eigenlijk had ik medisch gezien niet eens geboren mogen worden.”

Peperdure lijm

Bij elke operatie wordt lijm gespoten in de slagaders die Eefje te veel heeft. Elke doos lijm kost 8.000 euro en bij de laatste ‘embolisatie’ werden voor Eefje liefst tien dozen gebruikt. Een peperdure behandeling dus, waarvoor Eefje niet kan rekenen op het ziekenfonds, maar gelukkig wel op het innovatiefonds van het UZA. Dat innovatiefonds is afhankelijk van giften.