Deinze gaat in evocatie tegen enorm puntenverlies door niet-spelgerechtigde speler

KMSK Deinze gaat in evocatie tegen de beslissing van het Beroepscomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De resultaten van competitiewedstrijden waarvoor de niet-speelgerechtigde Jarric Buysse vanaf het begin van het seizoen tot 20 januari ingeschreven was op het wedstrijdblad worden hervormd tot 5-0 of 0-5. Daardoor dreigt Deinze te zakken van de derde naar de laatste plaats in de eerste amateurliga.

“KMSK Deinze heeft ondertussen de beslissing van het Beroepscomité juridisch laten evalueren en deelt mede dat een evocatieberoep ernstige slaagkansen heeft. KMSK Deinze gaat daarom ook met volle vertrouwen in evocatie teneinde de beslissing van het beroepscomité aan te vechten en te laten hervormen”, laat de club vrijdag weten in een persbericht. “KMSK Deinze doet daartoe al wat in haar mogelijkheden ligt en zal strijden tot het einde om deze onjuiste beslissing ongedaan te maken.”

Deinze stelde de 25-jarige Buysse op in zestien wedstrijden waarin hij volgens het Beroepscomité, dat de eerdere beslissing van het Sportcomité van de KBVB hervormde, niet-speelgerechtigd was. Met Buysse in de wedstrijdkern boekte Deinze elf zeges en speelde het één keer gelijk. Na 22 speeldagen stond de club van coach Regi Van Acker met 41 punten op de derde plaats. Na aftrek van de 34 punten die Deinze boekte met Buysse op het wedstrijdblad zakken de Oost-Vlamingen naar de zestiende en laatste plaats.

De Evocatiecommissie spreekt zich niet uit over de grond van de zaak, maar gaat na of de disciplinaire procedure op een correcte manier gevormd is. Indien Deinze bot vangt, kan het nog naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) stappen.

