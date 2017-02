Boonen blijft schijfremmen verdedigen: “Durf wiel aan 60 per uur met hand stoppen”

Na het incident met Owain Doull reed Marcel Kittel in Abu Dhabi op een fiets zonder schijfremmen, “uit respect voor de bezorgdheid van zijn collega’s”. Tom Boonen wil echter van geen wijken weten: ook zijn gloednieuwe witte Specialized Venge voor de Omloop Het Nieuwsblad is uitgerust met schijfremmen: “Ik heb gezien dat die jongen (Doull, nvdr.) zijn linkerschoen kapot was. Leg mij eens uit hoe een schijf dat heeft veroorzaakt? Het is bij de haren getrokken. Schijfremmen lijken op dit moment het grote probleem van de wereld te zijn.”

“Ik blijf erbij: schijfremmen zijn niet gevaarlijk. Een wiel dat draait aan zestig per uur durf ik met mijn hand te stoppen. Het gaat om racefietsen, hé. Niet om fietsen om mee naar de bakker te gaan. Ik begrijp het niet: een valpartij van dertig man met gebroken benen, armen en sleutelbenen is geen nieuws. Maar één schaafwonde, zogezegd door een schijfrem, is wereldnieuws...”