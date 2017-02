Tom Boonen krijgt allerlaatste kans om Omloop Het Nieuwsblad te winnen

Tom Boonen (36) rijdt vandaag zijn laatste Omloop Het Nieuwsblad. Zijn laatste kans om een wedstrijd te winnen die hem de voorbije vijftien jaar op alle mogelijke manieren door de vingers is geglipt. Die laatste kans is ook een eerste test: al die commotie rond zijn afscheid, gaat die niet wegen op de sportieve prestaties? “Nee, ik geniet ervan”, zegt Boonen. “Heel België duwt me mee richting Roubaix.”

Redenen waarom Tom Boonen in veertien deelnames nooit de Omloop Het Nieuwsblad heeft gewonnen, hij kan er zelf wel een paar opnoemen: “Een jetlag van hier tot China na de Ronde van Californië. Geviseerd door de rest van het peloton. Niet in topconditie. Een paar keer een ploegmaat helpen winnen. Een sprint verloren van Sep Vanmarcke. De verkeerde tactiek gekozen met drie voorop tegen Ian Stannard.”

Boonen hoopt dat in zijn allerlaatste deelname de sterren voor één keer wel gunstig staan: “Veel verschil zal het op het eind niet maken, maar ik zou graag winnen, ja. Ik heb altijd gedacht: Ah, ik heb nog tijd genoeg. Maar de jaren verstrijken precies toch snel. Voor je het weet sta je voor je laatste kans.”

Iedereen kopman

Boonen is ervan overtuigd dat hij alle kansen heeft om dat opvallende hiaatje in zijn voorjaarspalmares vandaag op te vullen. Hij is na San Juan en Oman tevreden over zijn vorm. En met ploegmaats Gilbert, Terpstra en Stybar ook overtuigd van de collectieve sterkte van zijn ploeg. “Je hebt nooit genoeg kopmannen. Er bestaat geen hiërarchie tussen ons. Als er iemand voorop rijdt die het kan afmaken, dan promoveert die tot kopman. Als iemand voorop rijdt van wie we denken dat hij niet kan winnen en ik zit erachter, dan rijden we het gat dicht.”

Boonen heeft de voorbije weken indruk gemaakt op de concurrentie. “Lang geleden dat ik hem zo in vorm heb gezien”, meent Van Avermaet. Tiesj Benoot hoopt naar eigen zeggen op “wind, regen en koude omdat Boonen daar minder tegen kan”. Daarmee heeft de Lotto-renner in ieder geval een snaar geraakt. “Koude op zich is geen probleem”, zegt Boonen. “Maar de combinatie van regen en koude, daar kan ik niet goed tegen. Dan koel ik te snel af en verlies ik veel van mijn mogelijkheden.”

Circus Boonen

Op zijn persconferentie waren ze er heus wel, de evergreen-vragen over vorm, tegenstand en weersverwachting. Maar veel meer nog ging het over alle opwinding die zijn afscheid in Vlaanderen teweegbrengt, al dat gedoe dat ondertussen de naam ‘circus Boonen’ heeft gekregen. Ook dat moet in de Omloop helemaal losbarsten. “Voorlopig ben ik er tamelijk van gespaard gebleven”, zegt Boonen. “Maar nu zijn we in België. Nu zal iedereen voortdurend alles willen weten.”

Ook in Nederland smullen ze van de hernieuwde Boonen-mania in Vlaanderen. De Belgische journalisten werden gisteren opgevoerd voor de camera van de NOS: “Hoe heet dat liedje over Boonen? Wat betekent dat Ziet em duun? Is dat een beetje populair?”

Patrick Lefevere spreekt verderop in deze krant de vrees uit dat al die mentale belasting ten koste zal gaan van de fysieke prestaties. Maar Boonen zelf ervaart het voorlopig niet als iets negatiefs: “Ik vind het mooi hoe iedereen in België meeleeft. Iedereen is me aan het meeduwen richting Parijs-Roubaix.”

Ook dat was gisteren typerend voor circus Boonen: de vraag welke vraag hij zichzelf nog zou stellen. Boonen gaf er toch maar een ernstig antwoord op: “Ik zou vragen of ik wel voldoende geniet van al die dingen die ik nu voor de laatste keer ga doen. Zo is het ook met de Omloop: schoon hellingskes, een paar kasseistroken en een schoon, nieuw fietske. Het gaat plezant zijn, jong.”