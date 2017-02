Amper 75 kilometer van Genk tot Gent, toch kunnen fans met het vliegtuig

Geeft een verplaatsing naar Gent niet de kick van een Europese trip? Dan kunnen de Genkse fans ook gewoon het vliegtuig nemen. ASL Travel, dat de Europese verplaatsingen van KRC Genk verzorgt, kwam op het waanzinnige idee om vanaf 40 geïnteresseerden een vliegreis te organiseren.

Gevlogen wordt woensdagavond van Luik naar Wevelgem, overnacht in Gent en de donderdag wordt ingevuld met een stadstour. De terugvlucht Wevelgem-Gent stijgt op om 0.30u en landt om 1.15u. Prijs (zonder matchticket, dat wel gegarandeerd wordt): 295 euro.

De wedstrijd tussen AA Gent en Racing Genk in het kader van de Europa League wordt op 9 maart afgewerkt. Een week later vindt de return in Limburg plaats;