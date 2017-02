Van Avermaet: “Ik maar 2 sterren? Ik ben er zeker 3 waard”

Is Peter Sagan – de nummer twee van vorig jaar – het grote vraagteken, dan is titelverdediger Greg Van Avermaet na zijn blessure en gewijzigde voorbereiding het kleine vraagteken. “Ik ben goed. Nog niet top, maar zeker goed genoeg om de finale te rijden. Ja, ik geloof dat ik een tweede keer op rij kan winnen.”

Een uittredend winnaar minder dan drie sterren geven. We durven het wel degelijk. Kijk maar naar de twee asterisken achter de naam van Jasper Stuyven bij Kuurne-Brussel-Kuurne. Logisch, vermits hij pas binnen een maand piekt. Maar wat met Greg Van Avermaet? Ook nog niet top, maar wel de olympische kampioen en viervoudig Flandrien van Het Nieuwsblad. Afronden naar boven – 2,5 wordt 3 – was de enige juiste keuze. “Maar twee sterren? Allez, dat zou toch niet serieus geweest zijn? Hoeveel sterren kreeg ik vorig jaar? Vier? Dan ben ik nu toch zeker drie sterren waard”, maakte Van Avermaet zich lichtjes druk toen we hem met ons hersenspinsel confronteerden.

Het was ook de enige keer dat de kopman van BMC zijn zen verloor. Team BMC logeert tijdens dit voorjaar in de Auberge du Pêcheur in Sint-Martens-Latem. Een mondain hotel met een magnifiek panorama op de kronkelende Leie. Het is wat anders dan het zicht op de E403 vanuit het Mercure Hotel in Roeselare. “Ik was een voorstander van die hotelwijziging”, zegt Greg Van Avermaet. “Het hotel in Roeselare was prima, maar is vooral op zakenlui gericht. Hier is het meer relaxed. Ik kom hier tot rust.”

De eerste grijze tinten in zijn donkerbruine haardos lijken dus allesbehalve een gevolg van stress. Nochtans waren er voor de titelverdediger de voorbije weken toch een paar zaken waar hij zich in een niet zo ver verleden wel druk over had gemaakt. De trainingsachterstand door de breuk in zijn kuitbeen, bijvoorbeeld. “Ik heb geen pijn meer. En ook die achterstand is na de Ronde van Oman ferm verminderd. Ik heb de goede vorm te pakken. Mijn topvorm is er nog niet. Ik mis nog enkele procentjes, maar dat geldt voor iedereen, denk ik. Vorig jaar voelde ik mij in de laatste 25 kilometer ook niet goed, maar ik won wel. Ik ben ervan overtuigd dat ik de finale kan rijden, en mee kan doen voor de zege.”

Achilleshiel

De olympisch kampioen is een liefhebber van de zon. In Rio kon het niet warm genoeg zijn voor hem. Dan is het natte en koude weer van dit weekend niet ideaal. “Ik ben een goedweercoureur. Vooral voor de training vind ik dat belangrijk. Maar voor een koers ga ik daarom niet minder gemotiveerd aan de start komen. Ik hoop dat het bij de start droog is, dan maakt het mij niet meer uit. En dan nog. Ik ben op alles voorbereid.”

Hij zegt het met een blik op zijn rechterschoen, waarvan de achterkant is dubbelgevouwen. De verzorgers van de ploeg hebben de voorbije week mogen knippen in zijn koersschoenen. Pijnlijke hielen, het is al langer zijn... achilleshiel. “Het maakt deel uit van mijn lichaam. Vooral in het koude weer en op de kasseien krijg ik er weer last van. Ideaal is deze koude en regen dus niet. Maar voorlopig blijft het bij preventie. Volgende week rijd ik de Strade Bianche in Italië. Het zal daar wel beter weer zijn.”

Na Parijs-Tours van 2012 staat Van Avermaet vandaag voor de tweede keer in zijn carrière aan de start van een eendagskoers met rugnummer één. Het zorgt voor extra verantwoordelijkheid. Ook bij zijn ploeg. Patrick Lefevere was er als de kippen bij om het gewicht van de wedstrijd richting BMC en het Bora-Hansgrohe van Peter Sagan te schuiven. Nochtans staat het achttal van BMC qua naam en faam niet op de finishfoto met de indrukwekkende selectie van Quick Step. Jim Ochowicz, de Amerikaanse ploegmanager van BMC, benadrukt dat zijn zwart-rode formatie het openingsweekend serieus aanpakt. “Met tien zeges voor eind februari kent onze ploeg de beste start in haar geschiedenis (acht jaar, nvdr.). Maar we blijven hongerig. De Omloop Het Nieuwsblad staat hoog aangeschreven. We zullen ons zeker tonen.” Van Avermaet vult aan: “In Valencia en Oman was onze ploeg misschien wel de sterkste. We reden altijd op kop. Iedereen haalde een hoog niveau. Ik was impressed. Ook dit weekend zal ik in de finale nog volk rond mij hebben.”

Maar wie verwacht Van Avermaet van de concurrentie in de finale? “Vanmarcke, Benoot en Naesen rijden heel sterk. Ik zag in Oman ook een goede Boonen. Het is al enkele jaren geleden dat ik hem eind februari al zo goed zag. Hij zal ook zeer gemotiveerd zijn, zeker omdat het binnen 40 dagen voorbij is.” Toch heeft Van Avermaet geen landgenoot boven aan zijn lijstje staan. Hij volgt daarmee – deze keer zonder discussie – de sterrenverdeling van deze krant: “Sagan wordt de te kloppen man.”