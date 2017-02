“Goed getraind, maar toch wat in het ongewisse”

1. Je hebt amper vijf koersdagen in de benen, hoe sta je er conditioneel voor?

“Ik heb wat vraagtekens, da’s logisch. Ik reed enkel de Ronde van Valencia en veel vergelijkingspunten heb ik dus niet. Ik trainde goed, dat wel, maar toch zit ik wat in het ongewisse.”

“Ik won de Omloop Het Nieuwsblad wel al twee keer, maar de laatste keer is toch al negen jaar geleden. Het is een prachtige koers, heel technisch, met een voortdurend wisselend ritme. Het begint al met de juiste bandenspanning. Soms voel je halfkoers al goed wat je gedaan hebt.”

2. Had je één jaar geleden verwacht dat je nu naast Boonen het openingsweekend zou rijden?

“Neen, hoor. Zeker in de sport weet je nooit hoe je toekomst er uitziet. Ik ben blij dat ik voor Quick Step Floors rijd. Klassiekers zijn hun handelsmerk. Er start morgen (vandaag, nvdr.) een gelukkige en gemotiveerde Gilbert.”

3. Vroeger was je de enige kopman of je deelde die rol met Van Avermaet. Nu zijn jullie met vier aan de start. Wat verandert dat voor jou?

“Dan heb je het nog niet over de andere jongens met tonnen ervaring. Het verwachtingspatroon is groot. Ik koerste nog maar één keer met Styby (Zdenek Stybar, nvdr.) en Terpstra, maar het was alsof ik in het verleden ook al ploegmaat van hen was. Ik ben aangenaam verrast. Met vier potentiële winnaars is het anders, maar het maakt ook dat de druk bij iedereen wat weggenomen wordt.”

4. Tenzij voor Boonen, die door zijn allerlaatste voorjaar continu aan de mouw wordt getrokken. Hoe beleef jij dat?

“Tom is als wielrenner zo goed als de koning van Vlaanderen. Hij klopt extra uren met de media. Zo evident is dat niet, maar Tom is van nature zo’n positivist dat hij dat allemaal met de glimlach doet. In al die jaren had hij altijd dezelfde instelling. Het is een van zijn grote kwaliteiten, al neemt dat mediagedoe energie weg. Ik verwacht wel dat hij erbij is in de finale. Het zou leuk zijn indien de ploeg opnieuw in hetzelfde scenario komt als die keer met Stannard en drie van ons, maar deze keer gaan we voor een happy end.”

5. Welke kaart wordt dan getrokken?

“Wordt het een sprint en Tom zit erbij, dan is het simpel: alles op Tom! We moeten de koers aanvatten zoals we uitgetekend hebben. Je moet niet enkel fysiek, maar ook mentaal klaar zijn om elk moment te vechten om je positie. Het gegeven dat de Omloop Het Nieuwsblad nu tot de World Tour behoort, maakt het belang nog groter.”