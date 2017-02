Overheid roept bedrijven op: “Stop met die kroketten en frieten op het menu te zetten”

Het Vlaams gezondheidsinstituut vraagt met aandrang dat bedrijven hun warme maaltijden gezonder én evenwichtiger maken. Dagschotels in het bedrijfsrestaurant zijn immers te vaak uitsluitend met frietjes of kroketten te verkrijgen, zo blijkt uit een grootschalige bevraging. “Bedrijven beseffen te weinig dat ongezonde voeding hun werknemers ziek – én dus afwezig ­ maakt”, beklemtoont voedingsexpert Patrick Mullie.

Via een grootschalige bevraging onderzocht het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (Vigez) het algemene gezondheidsbeleid in onze bedrijven. En daar schort nog één en ander aan, zeker in bedrijven waar het personeel warme maaltijden krijgt geserveerd.

In vergelijking met enkele jaren geleden staan er immers opnieuw vaker frietjes en kroketten op het menu – meer dan 1 keer per week – en wordt er te weinig mager vlees of vis geserveerd. “De warme maaltijden zijn er zeker niet gezonder en evenwichtiger op geworden”, is het oordeel van de experts van het Vigez.

En dat is niet zonder gevolgen. “Bedrijven lijken nog te weinig inzicht en kennis te hebben over de gevolgen van ongezonde eetgewoonten: denk aan overgewicht, cardio­vasculaire en spijsverteringsproblemen. Nochtans heeft dit een niet te onderschatten impact op het functioneren van werknemers en bijgevolg dus ook op de bedrijfsresultaten”, beklemtonen de experts.

Vigez vermoedt dat bedrijven amper bezig zijn met het thema gezonde voeding, zowel uit onwetendheid, als omdat er weinig of geen reglementering rond bestaat.

Ook professor voedingsleer Patrick Mullie, verbonden aan de Erasmushogeschool, kijkt allesbehalve vreemd op van de slechte resultaten, als het over de warme bedrijfsmaaltijden gaat. “Stond er vroeger bijvoorbeeld vijf dagen gekookte aardappelen, één dag rijst, en één dag frieten op het menu, merken wij ook dat er weer vaker gefrituurde aardappelen worden geserveerd. Allesbehalve zonder gevolgen: 100 gram gekookte aardappelen is zo’n 70 calorieën, 100 gram frietjes maar liefst 350.”

Militairen

“Opgelet: de ongezonde warme maaltijden zijn niet de fout van de bedrijfskoks. Die krijgen zeer strakke kookbudgetten opgelegd. Het is het bedrijfsmanagement dat moet beseffen dat het ongezond eten gezondheidsproblemen bij werknemers uitlokt, waardoor die vaker afwezig zijn. Dat kost veel meer geld, dan een verhoging van het kookbudget optrekken.”

Mullie beklemtoont dat een gezondere dagschotel ook geen fortuinen kost. “Bij Defensie is ons dat bijvoorbeeld gelukt: de porties vlees zijn op een slimme manier teruggedrongen, meer groenten op het menu. En je zou protest verwachten: minder vlees, geen frisdranken, méér groenten. Integendeel. Er waren amper opmerkingen.”